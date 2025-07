Po več dneh nestabilnega vremena se nam tudi danes popoldan obeta nekaj ploh in neviht, je zapisano na spletnih straneh Arsa. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na severozahodu okoli 21 °C.

V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bodo zapadle krajevne padavine, vmes bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem okoli 18 °C.

»Obilnejše padavine v začetku tedna so po daljšem sušnem in vročem obdobju omilile tako sušni kot tudi vročinski stres, vendar količina padavin marsikje ni bila zadostna, da bi povsem nadomestila izrazite vodnobilančne primanjkljaje v površinskem sloju tal,« je Arso delil s sledilci na družbenem omrežju X.

Julij pravo nasprotje juniju

Kot kaže, nas zdaj čakajo večje količine padavin. Na družbenem omrežju Facebook je Neurje.si objavilo sredjeročno napoved. Meteorolog Gregor Skok napoveduje novo, spet nekoliko večjo pošiljko padavin.

»Kot kaže, bo letošnji julij pravo nasprotje juniju, pred nami je nova, spet nekoliko večja pošiljka padavin. Vremenska fronta z nastankom sekundarnega ciklona nas bo prešla v sredo. Sicer vsi modeli niso usklajeni. So razlike ecmwf in gfs imata prehod po vzhodni strani Alp, manj padavin in višje temperature, medtem ko AIFS in ICON vdor po zahodni strani Alp in nastankom sekundarnega ciklona in podobne temperature kot pri zadnjem prehodu izrazite fronte. Po njima sem tudi sestavil današnjo napoved. V drugi polovici naslednjega tedna se bo vreme umirilo, čaka nas več sončnega vremena in spet višje temperature, tam okoli 23. julija verjetno spet možnost za osvežitev in padavine?«