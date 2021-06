Metanje sekire: obetajo si svetovni rekord (FOTO)

Spremenjeni načrti

Igranje v skednju

Eksperimentalna novost

V Orehovem gaju so nedavno postavili novo večnamensko metališče za večje sekire in daljše razdalje, ki bo namenjeno predvsem za popestritev programov za zaključene družbe in tudi nove eksperimentalne discipline. Trenutno imajo težave z iskanjem zadosti vzdržljivih sekir (leseni del se lomi), ki bodo prestale tudi amaterske mete obiskovalcev. Načrtujejo, da bodo na njem postavili celo svetovni rekord v daljinskem metu v tarčo in da bo to postala stalnica prijateljskih tekem.

Priljubljeno tekmovališče za sekiromet na Kajuhovi 35 v Ljubljani so nedavno dokončno zaprli, dejavnost pa z opremo vred preselili v Orehov gaj v ljubljanskem zaselku Obrije. Inštitut Proactivita namreč ni podaljšal pogodbe z lastniki opuščene vulkanizerske delavnice v križišču Cilenškove in Kajuhove za najem teh prostorov. Čeprav v Orehovem gaju sekiromet trenutno ponujajo kot dopolnilno zabavo predvsem zaključenim družbam, pa se že pripravljajo tudi na obuditev tekmovanj v metanju sekire v tarčo.Tekmovalni sekiromet, ki so ga na Kajuhovi začeli v sklopu centra Axe Throwing Europe izvajati konec novembra leta 2018 pod geslom Pikado in bowling sta za mevže, se je med Ljubljančani in Slovenci prijel predvsem kot nova zabavna oblika preživljanja prostega časa oziroma kot popestritev službenih zabav (team buildingi), tekmovanj za državno prvenstvo pa se je resno lotilo le nekaj deset metalcev sekire v tarče. Podjetje Escape Room Enigmarium, ki je projekt zasnovalo skupaj z ekipo Orehovega gaja v sklopu inštituta Proactivita, se je zdaj iz projekta umaknilo in ga v celoti prepustilo lastnikom podjetja Mice, d. o. o., ki ga vodi. Njegova glavna dejavnost je trženje velikega zabaviščnega posestva Orehov gaj na savski ježi v Obrijah.V pogovoru nam je Novak razkril, da so Orehov gaj (ime je dobil po številnih orehovih drevesih) najeli leta 2013 in ga postopoma preuredili iz nekdanjega konjeniškega posestva v prireditveni prostor na prostem predvsem za zaključene družbe. Pri tem so nekdanje hleve in druge objekte preuredili v gostinske objekte oziroma zabavne prostore za razna praznovanja, športne igre na prostem (mini nogomet, odbojka na mivki, badminton, ročni nogomet, namizni tenis, sekiromet). Večjim skupinam prodajajo zasebnost in ekskluzivnost, sekiromet pa predstavlja kar 80 odstotkov dejavnosti v programih team buildingov. Ta oblika zabave se je prijela predvsem zato, ker se metanja sekire v tarčo hitro naučiš, pa še nekako zasvoji te. Poleg tega deluje protistresno, saj izginejo vsi predsodki in strah pred metanjem sekire.Trenutno imajo na razpolago tri ograde s šestimi tarčami pod streho, ki jim lahko po potrebi dodajo še mobilno enoto, ki jo sicer uporabljajo za obiske na domovih ali drugih prireditvenih prostorih v naravi kjer koli v Sloveniji pa tudi v tujini. Otrokom ne ponujajo le rojstnodnevnih zabav v preurejeni baraki, temveč tudi posebno doživetje v naravi. V Prepovedanem gozdu, kot pravijo posebnemu delu gozda, jim omogočajo igre v naravi: pri tem raziskujejo, se igrajo, tudi streljajo s pištolicami (nekakšna oblika igre paint ball, ki pa zanje ni nevarna), nedavno so imeli tudi premiero priljubljene računalniške igrice Among Us. V skupini, ki je na misiji, je eden izdajalec, lahko sta tudi dva, igra pa poteka v naravi, kar je precej varneje kot na primer na dvorišču. Igra, ki je primerna za osnovnošolske otroke, igrajo pa jo tudi do 30 let stari navdušenci, bo po Novakovih besedah del počitniških programov za preživljanje prostega časa otrok od 6. do 12. leta starosti. Pravkar prijavljajo tudi projekt na razpis ljubljanskega zavoda Mladi zmaji, v katerem bi skupaj z mladostniki program prilagodili za starostno skupino 17–23 let. Ker moški premalo sodelujejo pri vzgoji svojih otrok, pripravljajo še tematske vikende za očete in sinove, na katerih se očetje aktivno vključijo v vzgojo svojih potomcev.Čeprav je od konca maja pa do septembra v Orehovem gaju mogoče izvajati sekiromet tako pod streho kot tudi na odprtem, pa bodo v kratkem začeli preurejati nekdanji skedenj tudi za celoletno igranje. Na približno 100 kvadratnih metrih površine bi lahko postavili tri ograde s šestimi tarčami. Kakšna bo prihodnost tekmovalnega sekirometa, si Novak ne upa napovedovati, saj je nanj s prekinitvami tekem močno vplival covid-19. Za začetek bo 20. junija na poletni rekreativni turnir povabil vse dosedanje in potencialne nove tekmovalce, da bo videl, ali je interes zadosten, da tekmovanje spravi vsaj na predkoronsko raven. Če bo velik, bo treba v Ljubljani razmišljati o novi, prostornejši lokaciji za tekmovanja. Ne glede na vse nameravajo v Orehovem gaju septembra z eno tekmo dokončati prekinjeno državno prvenstvo v sekirometu 2020/2021. Zato iščejo nove inštruktorje za met sekire, prav tako tudi za izvajanje otroških rojstnodnevnih programov.