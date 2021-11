Mestni mošt so takoj spili

Trgatev v prleških vinogradih je že nekaj časa končana, mošt se spreminja v mlado vino. V atriju mestne hiše v Ljutomeru že vrsto let raste trta žametna črnina, modra kavčina, cepič žametne črnine so prejeli z mariborskega Lenta. Trta je ob dobrem negovanju zrasla v mogočno rastlino, člani Društva vinogradnikov in prijateljev vin Ljutomer so ji naredili leseno oporo. Končno je napočil tudi čas društvene trgatve, kajti počakali so, da je grozdje dozorelo in dobilo sladkorno stopnjo.

Grozde je potrgal oskrbnik vinske trte Mihael Kuhar, ki je čez leto bdel nad njo. Potem ko je potrgal vse grozdje, so ga člani društva dali v leseno brento, nato pa je sledil svečan vinogradniški dogodek, ko so grozdje naložili v majhno stiskalnico in iz nje je kmalu pritekel sladek mošt. Razdelili so ga med člane in obiskovalce. Vse, ki so se udeležili Prleške brotve, je pozdravil predsednik Društva vinogradnikov in prijateljev vin Ljutomer Stanislav Kaučič, ki se je zahvalil oskrbniku trte za njegov trud in požrtvovalnost. Na Prleško brotvo so prišli tudi ljutomerska vinska kraljica Martina XX. Tina Pregrad, podžupana Ljutomera Janko Špindler in Niko Miholič. Za veseli del sta poskrbela mlada glasbenika Julijana in Tadej Ozmec.

Grozde so skrbno položili v brento. FOTOgrafiji: Jože Žerdin

Članice kluba Prleških babic so za to priložnost pripravile prleške kulinarične dobrote. Vsi so nazdravili s sokom žametne črnine in vinsko kapljico iz bližnjih Ljutomersko-Jeruzalemskih goric.