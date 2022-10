Meso na krožniku le za praznik

V teh prijaznih jesenskih dnevih, ko so vinorodni hribčki Kapelskega Vrha, Janževega Vrha in drugih vrhov v okolici že opusteli, saj je grozdje potrgano bistveno prej kot običajno in v sodih že dozoreva novo vino, je Turistično društvo Klopotec Kapela, ki deluje 27 let, poskrbelo za enkratno razstavo. V domačem vaško-gasilskem domu Kapela so na ogled postavili kulinarično razstavo Jedi naših babic.

Številni so si ogledali razstavo.

Posvetili so jo tudi 25. obletnici izida kuharske knjige z enakim naslovom, ki jo je napisala domača pedagoginja in pisateljica Marija Fras. Knjiga je imela velik odziv v javnosti, saj so jo razgrabili po vsej Sloveniji v nakladi 2500 izvodov.

Babičini recepti

Na tokratni razstavi je 25 članic TD Klopotec Kapela, med njimi seveda tudi omenjena avtorica kar enajstih kuharskih knjig Marija Fras, predstavilo številne jedi, večinoma s kapelskih hribčkov in okolice. Na ogled so jih postavile 75, od različnih domačih in kmečkih juh do glavnih jedi, celo solat in sladkih dobrot. In prav ni bilo obiskovalca, ki se mu ne bi cedile sline ob pogledu na vse domače dobrote, preproste jedi, ki so jih nekoč kuhale naša babice. Slednje so vedele, kaj je zdravo, zato so jedi večinoma pripravljale iz sestavin z domačega vrta, njive in iz sadovnjaka ter iz hleva.

A kot sta ob odprtju razstave povedala predsednik TD Klopotec Kapela Jože Tkalec in Marija Fras, se je nekoč meso jedlo zelo redko, mogoče ob nedeljah ali večjih praznikih. »Danes si zlasti mladi ne znajo predstavljati dobrega obroka brez mesa,« je dejala Frasova, Jože Tkalec pa dodal: »Veseli nas, da se mnogi spet obračamo k domači hrani, kakršno so kuhali in jedli naši predniki. Že priprava jedi v preteklosti je bila preprosta, saj so naše babice spontano vedele, koliko česa morajo dodati v lonec, da bi bila jed kakovostna, hranilna in zdrava.«

Izrazil je zadovoljstvo, da so pri tokratni razstavi sodelovale mnoge gospodinje, ki so bile zraven tudi pred četrt stoletja, ob nastanku omenjene knjige. Oba sogovornika sta si zaželela, da domače kulinarične knjige ne bi šle v pozabo, ker bi s tem v pozabo šle tudi odlične domače, kmečke jedi.

Razstavo si je ogledalo veliko obiskovalcev, saj jih je med krožno vožnjo tudi iz Radencev pripeljal občinski minibus. Vsem so ponudili tudi pečen kostanj, manjkalo ni niti odličnih domačih vin z moštom vred iz kapelskega vinogradniškega okoliša.