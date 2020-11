Mesec pokazal sliko dostavljavca hrane, Janša mu je odgovoril

Policija ga je oglobila, ker ni nosil maske. Sam pravi, da je želel le v miru malicati. FOTO: Facebook

(Levica) je v svojem poslanskem vprašanju predsedniku vlade, ki se je nanašalo na ukrepanje vlade v času epidemije, pokazal sliko, »dostavljavca hrane, ki je zaužil malico (burek)« na Prešernovem trgu, a je dobil kazen, čeprav po besedah Mesca pri tem ni nikogar ogrožal. Slika je ta konec tedna zakrožila po spletu in po njegovih besedah kaže na nesposobnost vlade pri boju z epidemijo.Preberite tudi:Po besedah Janše je policija že pojasnila, da »ni šlo za dostavo hrane, šlo je za neupoštevanje odloka, ki zapoveduje nošenje maske. Oseba na sliki, ki ste jo pokazali, nima maske.« Vsi ukrepi so bili sicer po besedah Janše sprejeti le zato, da se čim bolj omeji število stikov. »In zdaj izpostavljanje tega, bi rekel, laganje o očitnih dejstvih, samo prispeva k temu, da bo to posnemalo še več ljudi,« je dejal. Dodal je tudi, da vlada »nima nič z inšpekcijo in s policijo, ker oni opravljajo svoje delo«.Preberite tudi:Mesec, meni, da je bila kazen za dostavljavca, ki sedi zunaj in ne ogroža nikogar, absurd, vreden 400 evrov kazni, Janšo pa je pozval, naj pokaže, kako se jé burek čez masko.Mesec je prepričan, da so Janši stvari ušle iz rok in da se vlada slabo spopada z epidemijo. Premierja je vprašal, zakaj ne sprejme odgovornosti, ta pa mu je odgovoril: »Pravite, da imate 46 glasov, pravite tudi, da imate mandatarja, ki je predlagal, naj Slovenija izstopi iz evra. Imenujte ga, prevzemite krmilo, izstopite iz evra, iz EU v skladu z njegovim programom, pa bomo videli, kako se bo končalo na naslednjih volitvah. Ne pozivajte nas, naj odstopimo, če nas lahko zamenjate.« Mesec je na to odgovoril, da je trditev, da želiizstopiti iz evra in EU, laž.