Mesec v romskem naselju Brezje-Žabjak, napovedal spremembe: Socialna pomoč za ponavljalce prekrškov v naravi?

»To pomeni, da družina dela denarja ne bo dobila neposredno na račun, ampak bo morala zanj predložiti račune iz trgovine in pokazati, za kaj je bil porabljen,« je pojasnil.
Fotografija: Luka Mesec v Novem mestu. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Luka Mesec v Novem mestu. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

STA, M. U.
29.08.2025 ob 19:37
29.08.2025 ob 19:44
STA, M. U.
29.08.2025 ob 19:37
29.08.2025 ob 19:44

Minister za delo Luka Mesec je med delovnim obiskom v Novem mestu napovedal nadaljevanje aktivnosti za reševanje romskih vprašanj. Med drugim preučujejo možnost, da bi se tistim, ki ponavljajo prekrške, denarna socialna pomoč izplačevala v naravi. »Glede tega mislim, da lahko najdemo skupen jezik v vladi,« je dejal.

Mesec se je med obiskom najprej srečal s podžupanom občine Novo mesto Urbanom Kramarjem, zatem pa je obiskal večnamenski center v največjem novomeškem romskem naselju Brezje-Žabjak.

S Kramarjem sta govorila predvsem o spremembah zakonodaje, s katerimi bi reševali tudi romska vprašanja. V zvezi s tem je Mesec v izjavi po sestanku spomnil na nedavno sprejetje sprememb zakonodaje, po katerih se bo lahko del denarne socialne pomoči in otroškega dodatka staršem, ki otrok ne pošiljajo v šolo, izplačeval v naravi. »To pomeni, da družina dela denarja ne bo dobila neposredno na račun, ampak bo morala zanj predložiti račune iz trgovine in pokazati, za kaj je bil porabljen,« je dejal.

V načrtu imajo tudi spremembe zakona o romski skupnosti, kjer nameravajo poseči predvsem v vprašanje urejanja romskih naseljih ter v koordinacijo politik lokalne skupnosti in države. 

Podžupan Kramar predlog ministra pozdravil

Podžupan Kramar je razmišljanja o sankcijah pri izplačevanju denarnih pomoči tistim, ki ponavljajo prekrške, pozdravil, želi pa si tudi spremembe, ki bi omogočile, da bi lahko neizterjane globe za prekrške izterjali tudi iz denarne socialne pomoči, kar zdaj ni mogoče. Ob tem je Mesec dodal, da je Slovenija po ustavi socialna država in da so lahko pregrobi posegi v socialno pomoč neustavni.

Obiska Mesca v romskem naselju Brezje-Žabjak se je med drugim udeležilo vodstvo Centra za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina. Direktorica centra Irena Kralj je za STA glede sprememb zakonodaje, ki sankcionira nepošiljanje otrok v šolo, povedala, da je informacijski sistem v ta namen po njenih informacijah vzpostavljen. Je pa opozorila na nekatere možne težave: »Težava bo pri pisanju naročilnic, saj jih nekatere trgovine ne želijo sprejemati, težava bo tudi, ker bodo nekatere družine ostale brez gotovine.«

 

