Mesec o živčnem obnašanju v DZ: Vem, da ni lepo, da se to počne v javnosti ...

Minister Luka Mesec se je pred kratkim znašel pod drobnogledom javnosti, saj mu je poslanec SDS Žan Mahnič po aferi Smodej zaradi neobičajnega in nervoznega vedenja v javnosti poslal pobudo, naj se testira na trde droge in rezultat pokaže javnosti. Mesec sprva tega ni hotel storiti, nato pa je test, ko mu ga je novinarka Reporterja po koncu intervjuja pomolila pod nos in ga izzvala, opravil.

O tem, zakaj sprva ni upošteval pozivov poslanca SDS, je minister podrobneje spregovoril v oddaji Ena na ena. »Jaz najprej zavračam družbo, v kateri nekdo, ki te obdolži nečesa gnusnega, ni ničesar kriv, ti, ki si napaden, pa si tisti, ki se mora zagovarjati, zato se v to nisem želel spuščati,« je dejal. Kot pravi, je kasneje pristal na testiranje, saj da je Mahniču uspelo razširiti govorice v javnosti.

Grizenja nohtov se ni znebil nikoli

Na opazko Uroša Slaka, da bi lahko, če bi test opravil takoj, tudi Mahniča utišal takoj, je odgovoril: »Mislim, da bi bil test za SDS legitimen šele takrat, ko bi mi Žan Mahnič sam držal kozarček.« Na pomisleke, da je s testom čakal zato, da bi se njegovo telo očistilo, je odgovoril, da drog ne uživa.

V studiu Pop TV si je Mesec ogledal tudi posnetek svojega »živčnega« obnašanja, na podlagi katerega ga je Mahnič obtožil, da uživa prepovedane droge. »Jaz sem malo nevrotičen človek, grizenja nohtov se nisem znebil nikoli, čeprav sem večkrat poskušal. Je pa res, da ni lepo, da se to počne v javnosti, zato se bom v prihodnosti temu poskušal izogniti,« je dejal.