Mesec in Golob že govorila po telefonu

Svet Levice, na katerem se bodo opredelili do odstopa izvršnega odbora stranke zaradi slabega volilnega rezultata, bo v prihodnjih dneh. Koordinator Levice Luka Mesec in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob sta danes opravila pogovor, Golob pa naj ne bi imel zadržkov, da s koalicijskimi pogajanji počaka na odločitev stranke, pravijo v Levici.

»Pred koalicijskimi pogajanji z Gibanjem Svoboda moramo vedeti, ali še imamo zaupanje naših članov in članic,« je v današnji izjavi za medije dejal vodja poslancev Levice in član izvršnega odbora stranke Matej T. Vatovec.

Glede na statut stranke izvršni odbor sicer sestavlja 12 članov, med drugim koordinator stranke in njegov namestnik oz. namestnica, generalni sekretar stranke, vodja poslanske skupine in sekretar poslanske skupine.

Izvršni odbor je svoj odstop ponudil zaradi slabega volilnega rezultata. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah je stranka po delnih neuradnih izidih dobila le 4,39 odstotka glasov in pet poslanskih mest. »Rezultat je pod pričakovanji, to si moramo priznati,« je dejal Vatovec, a ne glede na to ostajajo parlamentarna stranka, kar je pozitivno. Sploh glede na to, da sta dve stranki KUL izpadli iz parlamenta, je prepričan.

Rezultat Levice na volitvah je po njegovem mnenju mešanica različnih dejavnikov »od taktičnega glasovanja do tega, kako se je vodila kampanja«. Ocenjuje, da so v dveh letih v opoziciji dali vse od sebe, da pride do tega, kar se je zgodilo v nedeljo. »Slovenija je jasno pokazala, da ne želi živeti v državi, kot si jo slikajo Janša in druščina,« je dejal.

Vatovec je sicer potrdil, da sta se danes v telefonskem pogovoru slišala koordinator stranke Luka Mesec in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. »Čestitala sta si za dosežene rezultate in se pogovorila o naših rezultatih,« je dejal in dodal, da Golob nima zadržkov do tega, da počaka, da svet stranke opravi razpravo o zaupanju v vodstvo stranke. »Kar je tudi z našega vidika bolje, kot da bi šli na pogajanja brez mandata,« je dejal Vatovec.

Na vprašanje, ali jih Golob vidi v vladi, je Vatovec dejal, da je za tovrstne špekulacije še prezgodaj, a da je bil med strankama vzpostavljen stik, v Levici pa da so pripravljeni na pogovore. »Kam bo to pripeljalo, pa bomo videli,« je dejal.

»Levica si želi delati za dobro ljudi, v kakšni obliki, pa je stvar okoliščin,« je dejal Vatovec. Golob lahko po njegovem mnenju koalicijo sestavi z eno ali dvema strankama, sam ne izključuje nobene možnosti. Na vprašanje, ali obstaja možnost, da bo Levica delovala kot zunajkoalicijska podpornica vlade, pa je Vatovec dejal le: »Prvi korak je začetek pogajanj, to je prvi cilj, h kateremu moramo stremeti.«