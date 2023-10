Mesec ga je označil za fašista, z Brščičem se bosta znova soočila

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah je za ponedeljek napovedan narok v tožbi, s katero nekdanji predsednik Domovinske lige Bernard Brščič kazensko preganja ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca, ker ga je ta označil za fašista. Brščič je sicer zoper Mesca vložil tudi odškodninsko tožbo, a jo je prvostopenjsko sodišče junija zavrnilo.

Brščič od Mesca zahteval 4000 evrov odškodnine in javno opravičilo

Mesec je namreč Brščiča konec leta 2018 v državnem zboru še kot poslanec in pozneje tudi v televizijski oddaji označil za fašista. V kazenski tožbi mu zato Brščič očita razžalitev, za kar je sicer predpisana denarna kazen ali kazen zapora do šestih mesecev.

Bernard Brščič. FOTO: Blaž Samec/delo

V odškodninski tožbi, ki je bila junija vsaj na prvi stopnji zavrnjena, pa je Brščič od Mesca zahteval 4000 evrov odškodnine in javno opravičilo v državnem zboru.

Ljubljanska okrajna sodnica Živa Sila, ki je sodila v tej zadevi, je takrat navedla, da se morajo poslanci sicer izogibati žaljenju, sramotenju ter izzivanju sovraštva in nestrpnosti, hkrati pa da je obramba demokracije in njenih načel »ena glavnih dolžnosti vsakega poslanca«.

Ob tem je opozorila, da so bili Brščičevi zapisi in javni nastopi provokativni in polni verskih, etničnih, kulturnih ter drugih predsodkov, zato bi ta moral biti do kritik na svoj račun strpnejši od običajnega posameznika.