Mesec bi začasno prevzel ministrstvo svojega kolega (VIDEO)

Svet stranke Levica je danes potrdil vse svoje tri kandidate za ministre - koordinatorja stranke Luko Meseca za ministra za Solidarno prihodnost, Asto Vrečko za resor kulture in Simona Maljevca za resor dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti.

Mesec je dejal, da je zaradi blokade njegovega ministrstva v parlamentu ustavljeno za 45 dni, zato so v stranki še sprejeli sklep, da do nadaljnjega prevzame funkcijo ministrstva za delo, Maljavec pa za ta čas funkcijo sekretarja na tem ministrstvu. Ko bo sprejet nov zakon o vladi, ki bo vzpostavili novo ministrstvo - v Golobovi vladi bodo tri nova ministrstva, eden od njih je Meščevo - se bo preselil nazaj na ministrstvo za solidarno prihodnost, Maljavec pa bo prevzel funkcijo ministra za delo.

Mesec je dejal, da se bo njegovo ministrstvi ukvarjalo s stanovanjsko politiko, dolgotrajno oskrbo in ekonomsko demokracijo. »Postavili bomo temelje nove socialne države, tako da bodo stanovanja pravica in ne privilegij, do domske oskrbe bodo upravičeni vsi, ki pomoč potrebujejo, z ekonomsko demokracijo pa si želimo vključiti delavce v lastništvo podjetij, « je dejal Mesec in dodal, da je projekt ambiciozen, saj gre za »največji projekt stanovanjske gradnje v zadnjih petdesetih letih«.

Področje kulture si želijo »depolitizirati« in jo »vrniti v središče družbe«.

Novo vlado bi lahko dobili do 3. junija, je ponovil Mesec.