Mescu SDS spodnesel ministrski stolček, a je Golob zanj že našel rešitev

Kot smo že poročali, DZ zaradi vloženega predloga za razpis posvetovalnega referenduma danes še ni glasoval o predlaganih spremembah zakona o vladi, so pa poslanci o njem opravili razpravo. V poslanskih skupinah nastajajoče koalicije so prepričani, da bo reorganizacija vlade pripomogla k njeni večji učinkovitosti, nasprotnega mnenja pa so v SDS in NSi.

S spremembami zakona o vladi stranke na novo nastajajoče koalicije, torej Gibanje Svoboda, SD in Levica, predlagajo reorganizacijo prihodnje vlade. Ta bo imela 19 ministrstev in en vladni urad, torej tri ministrstva več kot v mandatu dosedanje vlade.

»Sedaj vidimo kaj pomeni konstruktivna opozicija,« je opozoril predsednik Gibanaj Svoboda Robert Golob, a napovedal, da manever SDS ne bo preprečil oblikovanja vlade v napovedanem roku.

Na ministrstvo za solidarno prihodnost bo moral še čakati

Tudi Luka Mesec je v izjavi dejal, da se trenutna vlade ne more sprijazniti z rezutatom volitev in porazom. »Janševa vlada se oklepa oblasti in uživa svoje indijansko poletje, a tudi to se bo končalo. Vlado bomo sestavili po trenutnem zakonu«, je dejal, in poudaril, da bo pač ministrstvo za solidarno prihodnost, ki naj bi ga prevzel prav koordinator Levice, pač počakalo, da bo lahko zaživelo.

»Solidarna prihodnost je bil za kakšnih 45 dni odložena,«, je še dodal.

Kot je znano, je bilo predvideno, da bo Luka Mesec vodil novo ministrstvo za solidarno prihodnost, a so mu v SDS s predlogom za razpis posvetovalnega referenduma takorekoč spodnesli stolček.

No, bo pa Mesec vseeno minister, saj bo začasno prevzel ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, medtem ko bo Bojanu Kumru dodeljeno ministrstvo za infrastrukturo in Igorju Papiču ministrstvo za izobraževanje.