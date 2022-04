Mescu po soočenju grozi tožba: »Večjega lažnivca težko najdeš«

Luka Mesec in Janez Janša sta imela v oddaji na Pop TV pravi besedni dvoboj. Mesec je prvaku SDS očital, da podpira tajkune, in to podkrepil z zgodbo o Igorju Bavčarju in Ivanu Simiču.

»Zadnjič sem slišal, da so se na kavi dobili gospod Simič, gospod Bavčar in gospod Matoz in se dogovorili, kako bodo Bavčarju odpisali 2,7 milijona evrov davčnega dolga, ki ga državi dolguje že deset let.« Janši je očital, da je na položaj direktorja Fursa postavil Ivana Simiča, ki da je omogočil odpis dolga Igorju Bavčarju.

Na te izjave se je na družbenem omrežju odzval Simič, ki je zapisal, da »Luka Mesec ponovno laže«. »Nikoli nisem sedel skupaj z Bavčarjem in Matozom. Bavčarju ni nič odpisano. Laže že nekaj dni in ne predloži nobenega dokaza, ker ga tudi ni. Večjega lažnivca težko najdeš. Stranka, ki ima za predsednika takšnega lažnivca, kot je Luka Mesec, predsednik Levice, nima kaj iskati v državnem zboru. Je sramota za politiko. Če bodo oni v vladi, bodo z lažmi druge obtoževali, jih zapirali, obsojali in zaprli. Če bi lahko, bi ubijali z lažmi. Tega ne potrebujemo.«

»Odvetniku sem že naročil, da pripravi kazensko ovadbo zoper Luko Meseca, ki bo vložena najpozneje v sredo. Bo pač Luka Mesec šel na volitve s kazensko ovadbo,« je še zapisal Simič.