Meščevo ministrstvo buri duhove: kaj bo pokrivalo in kakšne bodo njegove pristojnosti?

Vlada, ki nastaja pod okriljem najverjetnejšega mandatarja Roberta Goloba, je po več krogih koalicijskih pogajanj dobila prvi jasnejši obris. Kot kaže, bo 15. slovensko vlado sestavljalo 20 ministrov.

Tri ministrstva bodo nova, eno pa bo vodil koordinator Levice Luka Mesec, in sicer novoustanovljeno ministrstvo za solidarno prihodnost, kamor bosta spadali stanovanjska problematika in dolgotrajna oskrba. Mesec je izpostavil, da bo nova koalicija razvojno naravnana, podnebje pa da bodo postavili v ospredje. Točke, kjer so bila mnenja bodočih koalicijskih partnerjev najrazličnejša, so po Meščevih besedah uskladili. Tako je koalicija za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga bodo ukinili v paketu celotne prenove zdravstva, in proti nakupu oklepnikov.

Svet Levice naj bi sicer predvidoma do konca tedna obravnaval koalicijsko pogodbo in vstop stranke v vladno koalicijo, najkasneje v začetku prihodnjega tedna naj bi bila znana tudi imena kandidatov za še nezasedene ministrske stolčke.