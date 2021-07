Mercedes-Benz CLA: kot da bi vozili večji Mercedes

Pri znamki Mercedes-Benz so pred desetletjem, tako kot že večkrat v svoji več kot stoletje dolgi tradiciji inovativnosti, dobili zamisel, da bi voznikom ponudili nekaj povsem novega, še neznanega. Na ceste sta zapeljal CLA, kompaktni kupe s štirimi vrati, in CLA shooting brake, ki se z velikim prtljažnikom kosa s premijskimi karavani srednjega razreda. Zaradi podobnosti z Mercedes-Benzovo ikono CLS se je modela CLA takoj prijel vzdevek »baby CLS« za množice.Pod dizajn se je podpisala ekipa, zbrana okoli slovenskega guruja avtomobilskega oblikovanja in šefa za zunanji videz Mercedes-Benzovih vozil, Roberta Lešnika. CLA je prejel »oblikovalskega oskarja«, nagrado red dot, ki jo strokovna žirija podeljuje za najbolj imenitne oblikovalske dosežke. Ob tem so neodvisni žiranti zapisali, da Mercedes-Benz klasičnemu avtomobilu kaže novo pot v prihodnost. Izpostavili so presenetljive detajle, ki so jim oblikovalci dali nov pomen, hkrati pa je ekipi Roberta Lešnika uspelo poudariti športni in vrednostni značaj modela CLA.Naročnik oglasne vsebine je Autocommerce