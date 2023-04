Mercator ima novega predsednika uprave

Lastnik največje slovenske trgovske družbe Mercator je zamenjal predsednika uprave. Tomislav Čizmić je za Delo potrdil, da se je sporazumno razšel z lastnikom Mercatorja, družbo Fortenova. Vodenje Mercatorja prevzema Tomislav Kramarić.

»Res je, podpisali smo sporazum, več podrobnosti pa vam bodo sporočili iz podjetja,« je novinarjema Novici Mihajloviću in Maji Grgič povedal Čizmić, ki v Mercatorju dela enajst let, od tega šest na položaju predsednika uprave.

Ponosen na dosežke

Čizmić je na svoje in dosežke svoje ekipe ponosen. Povedal je, da so v šestih letih uspeli prepoloviti dolg in podvojiti dobiček ter povečati tržni delež, kljub zmanjšanim prodajnim površinam po odprodaji nekaterih trgovin.

»Moja strategija je bila, da morajo kupci Mercator spet začeti dojemati kot domačega trgovca z največjo ponudbo izdelkov domačih dobaviteljev in to sem prepričan, da nam je uspelo.« In dodal, da prihaja novo obdobje, v katerem bo lastnik konsolidiral poslovanje družbe, v načrtu pa so tudi odprodaje nekaterih odvisnih družb.

