Menjave na vrhu 2TDK: novi generalni direktor namesto Hevke postal Oset

Nadzorni svet družbe 2TDK, ki bdi nad projektom drugi tir Divača-Koper, je na današnji seji predčasno odpoklical poslovodstvo družbe in imenoval novo, so zvečer sporočili iz 2TDK. Novi generalni direktor je namesto Pavla Hevke postal Matej Oset, na mestu direktorja pa je Boža Emeršiča zamenjal Marko Brezigar.

Oset je bil v preteklosti direktor Holdinga Kobilarne Lipica in je s tega položaja odstopil novembra 2021. Marko Brezigar pa je bil direktor v 2TDK že v času, ko je bil tam generalni direktor Dušan Zorko.

Danes je sicer vlada obravnavala letno poročilo družbe 2TDK in sklenila, da upravi in nadzornikom ne podeli razrešnice za poslovno leto 2021, dokler 2TDK ne razjasni okoliščin v zvezi z odstopom od časovnice in investicijske vrednosti projekta.

V noveliranem investicijskem programu je investicijska vrednost drugega tira v tekočih cenah ocenjena na 1,027 milijarde evrov, kar projekt draži za 9,3 odstotka.

Predvidena je tudi spremenjena časovnica; in sicer bi 27-kilometrsko železniško povezavo gradili pol leta dlje. Konec gradbenih del je tako skladno s predlagano novelacijo predviden sredi leta 2026.

Hevka je sicer prejšnji mesec dejal, da so skupaj izvajalci že našli možnost, kako bi prihranili tri mesece in dela končali do marca 2026.