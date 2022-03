Menjave na RTV: Za direktorico se je prijavila Gorščakova, ki so jo razrešili pred pol leta

Na razpis za direktorja Televizije Slovenija (TVS) se je prijavila nekdanja direktorica TVS Natalija Gorščak. Na razpis za odgovornega urednika informativnega programa TVS se je prijavil nekdanji urednik dopisništev Mitja Prek, po neuradnih informacijah pa naj bi se tudi v. d. odgovorne urednice tega programa Jadranka Rebernik.

Gorščakova je že bila direktorica TVS, a jo je generalni direktor javnega zavoda Andrej Grah Whatmough razrešil 20. avgusta lani. Razrešitev zdaj izpodbija na sodišču. Za v. d. direktorja TVS je bil septembra potem imenovan Valentin Areh.

TVS je že nekaj časa tudi brez odgovornega urednika informativnega programa s polnim mandatom. S tega mesta je namreč oktobra lani odstopila Manica Janežič Ambrožič, saj se ni strinjala s krčenjem informativnega programa in prestavitvijo dela sporeda na drugi televizijski program, kar je predvidel predlog programsko-produkcijskega načrta (PPN) za leto 2022.

Novinarji informativnega programa TVS so novembra lani pripravili protest, a je programski svet javnega zavoda konec novembra kljub temu potrdil PPN. Vodenje informativnega programa na TVS je brez izrekanja novinarjev kot v. d. prevzela Rebernikova. Po odstopu Janežič Ambrožičeve so zaradi nestrinjanja s programskimi spremembami v letu 2022 s svojih položajev odstopili tudi trije od petih urednikov informativnega programa TVS, in sicer Prek, urednik notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj Dejan Ladika in urednica zunanjepolitične redakcije Meta Dragolič.

Oba razpisa sta bila objavljena v začetku februarja, rok za oddajo vlog pa se je iztekel 28. februarja.