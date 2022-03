Menjava pnevmatik: vozniki se lahko letos znajdejo v težavah

Zimska oprema na motornih vozilih od 15. marca po zakonu ni več obvezna, a AMZS voznikom priporoča, naj z menjavo ne hitijo in naj se raje kot po koledarju ravnajo po aktualnih vremenskih in voznih razmerah, saj nas lahko tudi spomladi preseneti sneg. Zimske pnevmatike je treba zamenjati za letne, kar pa prinaša nove stroške, a ne le pri vulkanizerjih ob menjavi, temveč tudi ob morebitnem nakupu novih. Oboje se je letos podražilo.

Cene vulkanizerjih storitev do 20 odstotkov višje

»Cene pnevmatik, tako zimskih kot letnih, so se nekoliko zvišale, in sicer v skladu z inflacijo oziroma rastjo cen življenjskih dobrin, kar se kaže v rasti do 10 odstotkov,« so nam pojasnili pri AMZS. Zaradi razmer na trgu so morali povišati tudi cene njihovih storitev. Za menjavo vseh štirih pnevmatik na navadnih platiščih bodo njihovi člani morali odšteti 35 evrov, kar je tri evre več kot lani.

Vulkanizerske storitve so se tudi zaradi kratkoročnega najetega kadra dvignile za 10 do 20 odstotkov, pravijo pri GZS.

Zaloga pnevmatik manjša

»Zaradi epidemiološke situacije v povezavi z epidemijo covida 19 so izdelovalci pnevmatik optimizirali zaloge pnevmatik, kar se lahko pozna v manjši ponudbi in daljšem roku dobavljivosti pnevmatik,« pojasnjujejo morebitne težave pri AMZS. Kot pravijo, je trenutno težko napovedovati, katerih pnevmatik bo primanjkovalo. Če sodijo po lanskem letu, pa bodo to predvsem pnevmatike priznanih izdelovalcev, in sicer v dimenzijah, ki so odobrene za vozila do starosti pet let in so večjih premerov (od 17 inčev navzgor).

V slovenski podružnici podjetja Goodyear, ki ima v ponudbi pnevmatike znamk Goodyear, Dunlop, Fulda in Sava, že opažajo, da se zaradi pandemije covida 19 in naraščajočih odsotnosti z dela v preteklih tednih in mesecih kaže »motnja znotraj dobavne verige, zaradi česar prihaja tudi do zamikov dobavnih rokov«.

Zaradi inflacijskih pritiskov poskušajo obvladovati stroške, a kot pravijo, so bili prisiljeni v zadnjem letu zaradi tržnih gibanj tudi sami zvišati cene svojih pnevmatik. Za koliko, nam niso odgovorili.

AMZS priporoča, da z menjavo pnevmatik počakate na primernejše vremenske pogoje, saj letne pnevmatike pri višjih temperaturah ponujajo boljši oprijem kot zimske. A menjava bo prej ali slej potrebna, sploh pa nakup novih pnevmatik, če je njihov profil neustrezen. Ta močno poslabša oprijem, ob zavijanju pnevmatike zelo hitro zdrsnejo, zavorna pot pa se močno podaljša.