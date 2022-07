Menjava na čelu ESS: vodenje prevzel sindikalist Štrukelj

Socialni partnerji so na prvi seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) po 14 mesecih spet sedli za isto mizo. Po srečanju je bilo slišati, da večjih nesoglasij ni bilo in da so pri bistvenih točkah našli skupen jezik. Zavezali so se tudi k obuditvi socialnega dialoga.

»Prva lastovka seveda ne prinese pomladi, ampak vseeno tudi v sindikalnih organizacijah ocenjujemo potek seje ESS kot pozitiven, veseli nas odziv celotne ministrske ekipe, ki je bila prisotna,« je na novinarski konferenci po prvi seji Ekonomsko-socialnega sveta v mandatu nove vlade povedala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič. Prav sindikati so bili v obdobju prejšnje vlade zelo kritično zaradi, kot so opozarjali, neupoštevanja socialnih partnerjev pri pripravi zakonskih predlogov.

FOTO: Črt Piksi

Kot je po koncu seje, ki je trajala več ur, pojasnila Jerkičeva, so se predstavniki delodajalcev, sindikatov in vlade poleg načelnih stvari pogovarjali tudi o konkretnih temah, dnevni red je štel devet točk, vključeval pa je tudi obravnavo nekaterih zakonov, ki so bili že sprejeti v državnem zboru.

»Dobra novica je, da na današnjem svetu ni bilo večjih zapletov, nobenega nesoglasja, pri vseh ključnih točkah smo našli skupen jezik,« je povedal minister za delo Luka Mesec. Poleg njega so se seje udeležili tudi minister za finance Klemen Boštjančič, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan.

Podpisali preambulo k dogovoru o obuditvi socialnega dialoga

Ob koncu srečanja so podpisali preambulo k dogovoru o obuditvi socialnega dialoga, ki med drugim ugotavlja, da je socialni dialog pomembna demokratična pridobitev, ključna za razvoj Slovenije, blaginje državljanov in socialni mir, da se zavezujejo k obnovitvi socialnega dialoga in ponovni zgraditvi zaupanja med socialnimi partnerji, je povedal Mesec. »Mislim, da je bilo na današnji dolgi seji storjenih precej korakov v to smer,« je dodal.

Podelili nov mandat - v roke Štruklju

Socialni partnerji so podelili tudi nov mandat predsedujočemu ESS. Mitjo Gorenščka iz vrst GZS Gospodarske zbornice Slovenije je zamenjal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj.

FOTO: Črt Piksi

»Za nas je bilo bistveno, kar je uvodoma povedal predsednik vlade, in sicer, da se vračamo ali pa vsaj obnavljamo socialni dialog in socialno partnerstvo, kot smo ga imeli pred leti, sicer bo verjetno prihajalo do zapletov. Za nas je prav tako bistveno, da lahko sindikati, predstavniki delavskih interesov, enakovredno sodelujemo v postopkih oblikovanja ekonomskih in socialnih politik v tej državi,« je strnil Štrukelj.

Po njegovih besedah so se danes vse našteto dogovorili na deklarativni ravni, a bodo obenem pozorno spremljali, ali se bo vlada tega držala. »S stališča sindikatov javnega sektorja smo vlado in ministrico za javno upravo pozvali, da bi vzpostavila do vseh zaposlenih v javnem sektorju pozitiven odnos, ki bi priznal, da mi v veliki meri, tako kot zaposleni v zasebnem sektorju, prispevamo k izboljšanju življenja vseh državljanov. Pričakujemo, da se bo v teh duhu do naših zahtev ravnala tudi vlada,« je povedal Štrukelj.