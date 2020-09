Melanijo so ulili v bron

Potem ko so neznanci 4. julija ponoči zažgali leseni kip Melanie Trump, prve dame ZDA, ki prihaja iz Sevnice, je travnik na Rožnem pri Brestanici, ob Savi, kjer kmetje gojijo v glavnem koruzo, žalostno sameval. Ostal je le še poldruga dva metra visok štor nekoč mogočnega drevesa, ki so ga posekali in nalašč odrezali tako visoko, da bi služil za podstavek.Lesena plastika lokalnega umetnika, kiparja z motorno žago Aleša Župevca - Maxija z Rožnega, ki je Melanio izrezljal iz lipe na pobudo v Berlinu živečega ameriškega umetnika Brada Downeyja, je obarvana v modro in rumeno dobro leto vznemirjala mimoidoče, ki so se ob pogledu ...