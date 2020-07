Melanijin kip v ognju

Kranjski svetnik trdi: Koronavirus ne obstaja!

Medtem ko je ves svet že zadnje pol leta v primežu novega koronavirusa, kranjski mestni svetnik in predsednik svetniške skupine Zoran za Kranj Zoran Stevanović nevarnost virusa zanika. Z objavo na spletu je poskrbel za razburjenje, čeprav so se mnogi strinjali z zapisom, ki ga je objavil na facebooku. Zapis Stevanovića objavljamo v celoti (nelektorirano): »Ljudje, poslušajte me, prosim