Leta 2019 je dal ameriški umetnik Brad Downey na Rožnem pri Sevnici, ki je sicer v krški občini, postaviti lesen kip oz. leseno skulpturo sevniške rojakinje Melanie Trump. Ameriškega umetnika je zanimalo, »kam segajo korenine ameriške prve dame in kako domačini spremljajo in obeležujejo to nesporno zgodovinsko dejstvo«. Kip, ki je prikazoval prvo damo ZDA v modri obleki in z dvignjeno roko, je z motorno žago iz drevesa izklesal domači umetnik, zdaj že pokojni Aleš Župevc, ki je bil rojen istega leta v isti bolnišnici kot Melania. Brad Downey je že leto prej nameraval postaviti kip v sevniški ...