Mejni prehodi: za vstop na Hrvaško čakajo tri ure

Zaradi povečanega prometa so nastali zastoji na mejnih prehodih s Hrvaško. Prometni zamaški so tudi na cestah proti večini mejnih prehodov s Hrvaško, poroča prometnoinformacijski center.Zaradi povečanega prometa:Daljše čakalne dobe so na mejnih prehodih s Hrvaško pri izstopu iz Slovenije, najdaljše na Gruškovju in Dobovcu. Preverite stanje, preden se odpravite na pot proti meji.Na mejnem prehodu Dobovec je najdaljša čakalna doba. Za izstop iz države čakajo tri ure. Več kot dve uri čakajo na mejnih prehodih Dragonja, Gruškovje in Petišovci. Do dve uri čakajo na prehodu Obrežje, Zgornji Leskovec in Novokračine.Eno uro je čakalna doba mejnih prehodih Jelšane, Metlika, Rogatec, Sečovlje, Starod, Vinica in Žuniči.Po pol ure stojijo na mejnih prehodih Zavrč, Slovenska vas, Petrina in Krasinec.