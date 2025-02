Meja sneženja se spušča! Meteorolog razkriva, kdaj lahko pričakujemo otoplitev

Slovenijo je danes zajelo obilno deževje, ki se bo razširilo nad vso državo. Po napovedih Agencije za okolje (ARSO) se bo meja sneženja, ki bo sredi dneva še na okoli 1500 metrih nadmorske višine, postopoma nižala, ponoči pa se bo lahko pojavilo že na višini okoli 600 metrov. Temperature se bodo zniževale, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa proti večeru šibka do zmerna burja.

Obilne padavine predvsem v teh delih države

Kot poroča vremenski portal Neurje.si, bodo najintenzivnejše padavine na zahodu in jugu Slovenije, kjer lahko pade med 50 in 100 mm dežja. Ponekod se že pojavljajo plohe, vendar bo glavnina deževja prišla popoldne in zvečer. V visokogorju bo snežilo, ob močnejših padavinah pa bo meja sneženja padla tudi nižje.

Noč bo minila v znamenju oblačnega vremena s padavinami, jutri pa bo sprva še oblačno in deževno, nato se bodo padavine postopoma umaknile proti vzhodu. Do večera bo povsod ponehalo deževati, od zahoda se bo postopoma začelo jasniti. Burja na Primorskem bo postopoma oslabela.

Meteorolog Timotej Kozelj za Slovenske novice Predvidoma se bo že v nedeljo nad srednjo Evropo razširilo območje visokega zračnega tlaka s toplim zrakom v višinah, ki bo segalo tudi nad naše kraje. Kot kaže, bo takšno stanje vztrajalo do petka, 7. marca. V višinah se bo od ponedeljka naprej postopno grelo, kar bomo čutili tudi pri tleh. Prevladovalo bo namreč večinoma sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo večinoma pod lediščem, dnevne pa bodo vsak dan nekoliko višje. V ponedeljek bodo še okoli 10, v petek pa že okoli 15 °C. Kot kaže, bo pred nami kar sončen marčni teden. Dokaj tipično vreme za marec z velikimi dnevnimi hodi v temperaturi. Zjutraj bo slana, čez dan pa bo ob sončnem vremenu prijetno toplo.

Hladno jutro in postopno sušenje tal

V torek bodo jutranje temperature precej nizke – od 0 do 5 °C, na Primorskem do 8 °C. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma med 5 in 8 °C, v goriških krajih in ob morju pa okoli 13 °C.

Jutri bo sprva še oblačno in deževno. FOTO: Tadej Regent/delo

Vremenoslovci napovedujejo, da bo v noči na petek na severozahodu še možna kakšna rahla ploha, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V soboto bo večinoma oblačno, padavin pa ne izključujejo.

Prihaja otoplitev

Po trenutnih izračunih vremenskih modelov se obeta obdobje suhega vremena, ki bo trajalo vsaj do začetka marca. Od 5. marca naprej bi se lahko občutno otoplilo, kar bi prineslo višje temperature tudi v višjih legah.

Za zdaj vremenoslovci opozarjajo predvsem na obilne padavine v prihodnjih urah ter možnost sneženja v višje ležečih krajih. Vozniki naj bodo previdni zaradi morebitnih snežnih razmer na cestah in močnega vetra na Primorskem.