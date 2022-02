Meja sneženja se bo spustila: znano, koliko snega bo zapadlo

Po napovedih vremenoslovcev bodo sredi dneva krajevne padavine, ki se bodo do večera razširile na vso Slovenijo. Hladna fronta bo prišla s severa in od severovzhoda bo pritekal občutno hladnejši zrak, ponekod bo tudi snežilo. Pooblačitev se že hitro širi po vsej Sloveniji od jugovzhodnega in severnega dela Slovenije proti notranjosti in jugu. Brane Gregorčič nam je povedal, koliko snega lahko pričakujemo.

Meja sneženja bo sprva med 800 in 1000 metri, zvečer pa se bo spustila na okoli 500 metrov nadmorske višine. Zapade ga lahko okoli pet centimetrov, nižje pa manj ali celo nič. V nižinah bi ga po napovedih lahko nekaj zapadlo na posameznih območjih Kočevskega ali Notranjske.

Popoldne bo zapihal tudi severovzhodni veter, na Primorskem burja.

V prvem delu noči bodo padavine povsod ponehale, do jutra se bo v zahodni, severni in osrednji Sloveniji že delno zjasnilo. Po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od –3 do 1, v alpskih dolinah do –6, ob morju okoli 4 stopinje Celzija.