Meja sneženja se bo spuščala, znana prva napoved za zimo

Pred nami je nekaj suhih dni, v nedeljo pa prihaja sprememba: ciklonsko območje bo vplivalo na vreme pri nas in poleg dežja prineslo tudi nižje temperature. Od nedelje do torka se meja sneženja občasno lahko spusti pod 1000 metrov nadmorske višine. V drugi polovici naslednjega tedna bo nekoliko toplejše, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).



Vremenski portal Severe Weather Europe pa je že pripravil dolgoročno napoved o tem, kakšna naj bi bila prihajajoča zima, ko bo na vremensko dogajanje močno vplivala La Niña. Prognoza zime je osnovana na treh različnih modelih. Po modelu ECMWF bodo temperature to zimo po vsem svetu nadpovprečne. V Evropi naj odstopanje od povprečja ne bi bilo veliko, občasno pa naj bi nad naš kontinent vdrl hladen zrak.



Model UKMO napoveduje večje odstopanje od povprečnih temperatur za Evropo, vdori hladnega zraka pa naj bi bili redkejši. Količina padavin naj bi bila za zimo povprečna, več padavin naj bi bilo nad Skandinavijo.



Ameriški model CFSv2 pa napoveduje pogostejše vdore hladnega zraka nad Evropo, prav tako pa temperature nekoliko nad povprečjem. Številne nevihte napovedujejo Veliki Britaniji in Skandinaviji.