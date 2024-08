Mega bančna združitev: SKB in Nova KBM postajata OTP banka. Kaj se spreminja za komitente?

V četrtek se bosta dokončno pravno združili banki SKB in Nova KBM, ki sta v lasti madžarske skupine OTP. Naslednji dan bo zaživela združena OTP banka. Operativna združitev bo medtem izpeljana do 2. septembra, v zadnjih dneh avgusta zaradi informacijskega poenotenja vse bančne storitve ne bodo na voljo.

Sedež združene banke bo v Ljubljani

Imela bo nov logotip, ki ga bodo postopoma uvajali na bančnih točkah, zato bosta določeno obdobje ponekod še vedno v uporabi logotipa obstoječih dveh bank. Po pravni združitvi bodo sledili še zadnji koraki operativnega združevanja obeh bančnih ustanov. Za zagotovitev enovitega poslovanja in ponudbe združene banke bo treba poenotiti tudi informacijsko podporo.

Ta proces bo potekal od 30. avgusta od 12. ure do 2. septembra do 8. ure. V tem času ne bodo na voljo vse storitve obeh bank, zato komitentom predlagajo, da pomembnejše nujne posle opravijo pred 30. avgustom.

Poslovalnice obeh bank bodo v petek, 30. avgusta, odprte do 12. ure, nato pa bodo vse do ponedeljka, 2. septembra, ob 8. uri zaprte.

Za komitente Nove KBM se ne bo spremenilo nič

Digitalni kanali SKB od 30. septembra od 14. ure naprej ne bodo več delovali, digitalni kanali Nove KBM pa od takrat do 2. septembra do 8. ure ne bodo dostopni.

V tem času ne bo na voljo opravljanje plačilnih storitev, vključno z internimi plačilnimi nalogi med računi obeh bank. Od 30. avgusta od 17. ure ne bodo možna niti takojšnja plačila prek sistema Flik.

Trgovanje s finančnimi instrumenti in poslovanje z vzajemnimi skladi prek digitalne banke bo 30. avgusta omogočeno do 14. ure, nato pa bosta vnos naročil za finančne instrumente in poslovanje z vzajemnimi skladi prek digitalne banke spet na voljo 2. septembra od 8. ure naprej.

Poslovanje s plačilnimi karticami bo v tem obdobju medtem nemoteno, tudi v aplikacijah Apple Pay in Google Pay, plačilni promet pa ne bo potekal.

Delovanje bankomatov za dvige gotovine bo nemoteno, razen v soboto, 31. avgusta, med 22. in 24. uro. Med 30. in 31. avgustom bosta na bankomatih onemogočena plačevanje položnic in polog gotovine.

Po koncu operativnega združevanja se s prvim delovnim dnevom v septembru za komitente Nove KBM ne bo spremenilo nič. Številka osebnega oz. poslovnega računa bo ostala nespremenjena, obstoječe plačilne kartice bodo lahko stranke uporabljale do poteka veljavnosti, še naprej bodo lahko uporabljale tudi iste spletno, mobilno in elektronsko banko z enakim načinom prijave.

Nekaj sprememb bo za komitente SKB banke

S 1. septembrom bo tako spremenjena številka njihovega osebnega računa. Stanje na računu in obstoječi limit oziroma prekoračitev bosta prenesena na nov osebni račun pri združeni banki. Sprememba številke osebnega računa ne bo vplivala na stanje na računu, trajne naloge in pooblaščene osebe. Stranke morajo o novi številki računa same obvestiti delodajalca ter morebitne ostale plačnike in prejemnike direktnih obremenitev, v primeru pokojnin npr. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. A za to bo še nekaj časa, saj bo združena OTP banka do 30. novembra morebitne prilive s starega računa pri SKB preusmerjala na novega.

SKB NET spletno in MOJ@SKB mobilno banko bosta 1. septembra nadomestili spletna banka Bank@Net in mobilna banka mBank@Net. Po vstopu v obstoječo spletno ali mobilno banko bodo dosedanje stranke SKB v nekaj korakih opravile prehod in aktivirale novo digitalno banko. Potrjevanje spletnih kartičnih plačil in takojšnjih plačil Flik bo obstoječim strankam SKB na voljo v aplikacij mDenarnic@.

Komitenti SKB in njihovi pooblaščenci bodo najpozneje do konca avgusta po pošti prejeli novo debetno kartico Visa OTP banke, ki bo nadomestila obstoječo SKB Visa debetno kartico. Dosedanja kartica bo delovala do vključno 31. avgusta. Številka PIN se na novi kartici ne bo spremenila. Kreditna kartica Visa SKB banke bo medtem ostala veljavna tudi po združitvi, in sicer do poteka veljavnosti.

Večina bančnih produktov strank SKB bo sicer na združeno banko prenesena avtomatsko, zato komitentom ni treba storiti ničesar, razen če ni to posebej navedeno. Enake ostajajo vse kreditne pogodbe, pri morebitnem združevanju večjih denarnih vlog pri obeh bankah pa je treba biti pozoren na to, da so depoziti zajamčeni do 100.000 evrov.

O posledicah združitve sta banki komitente redno obveščali, pri tem pa izrecno izpostavljata tudi pomen varnosti, če bi kdo postopek združevanja želel izkoristiti za prevare.

Proces združevanja Nove KBM in SKB banke sicer teče od lanskega februarja, ko je skupina OTP končala nakup Nove KBM. Pred tem je konec leta 2019 stopila na slovenski trg z nakupom SKB banke.