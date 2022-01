Medvedka napadla lovca, pohodnike opozarjajo na previdnost

Ob 11.38 je na območju med hriboma Baba in Mali Javornik medvedka napadla 63-letnega lovca (med lovskim pogonom). Odpeljan je bil v ZD Postojna, kjer je bilo ugotovljeno, da ima zlom roke, poškodovana rebra in več ran na hrbtu. Ugotovljeno je bilo, da ima medvedka dva mladiča. Ker je na tem območju veliko pohodnikov, opozarjajo na previdnost.

Tudi upravljavci Koče na Kriški gori so včeraj na tamkajšnjem območju opazili medveda. Pohodnike so pozvali k dodatni previdnosti in predlagali, naj pse preventivno privežejo na vrvico. Medveda so včeraj opazili na začetku t. i. strme poti.