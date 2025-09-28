Medvedka Mici bo po 23 letih dobila nov dom

Medvedka Mici bo po 23 let bivanja v ogradi pri gostilni v Završnici predvidoma sredi novembra odšla v nov dom, v medvedje zatočišče Müritz v Nemčiji. Mednarodna organizacija Four Paws (Štiri tačke) se bori, da bi v zatočišče za medvede preselili tudi Tima kot še zadnjega medveda v zasebnem lastništvu v Sloveniji.

Organizacija Four Paws, ki ima sedež na Dunaju in si prizadeva za dobrobit živali, je maja v medvedje zatočišče Arbesbach v Avstriji preselila medveda Felixa, ki je bil več kot tri desetletja v ogradi pri eni od restavracij v Kočevju. Prejšnji teden pa so iz organizacije sporočili, da bo novo priložnost za življenje dobila tudi 24-letna Mici.

Kot so zapisali, se po letih prizadevanj žalostno poglavje o zasebnem lastništvu medvedov v Sloveniji bliža koncu. Ob tem so se zahvalili oblastem v Sloveniji in lastnikom Mici, da so omogočili njeno rešitev. Sedaj bo lahko, kot so poudarili, živela medvedu primerno življenje in bo deležna ustrezne oskrbe.

Obiskala jo je veterinarka

Da bi Mici pripravili na prevoz, so jo 10. septembra obiskali. Pregledala jo je veterinarka Szilvia Kalogeropoulu z dunajske veterinarske univerze. Kot je zagotovila, je Mici polna energije in pripravljena na transport. Naj bi ji pa izpostavljenost gostom restavracije povzročila precej stresa, tako da je zelo nervozna. Ograda v zavetišču ji bo nudila mir in zasebnost ter ji omogočila okrevanje v bolj naravnem okolju, so prepričani v organizaciji.

Medvedka Mici je bila že skotena v ujetništvu. FOTO: Štiri tačke

Micijini lastniki, družina, ki ima že 35 let v najemu gostilno Lovski dom Stol v Završnici v žirovniški občini, se medtem bojijo, kako se bo Mici znašla v novem domu, saj ni vajena drugih medvedov. Dobili so jo, ko je bila stara pol leta, pri čemer pa ni bila odvzeta iz divjine, temveč se je v ujetništvu skotila že njena mama. Kot so pojasnili v družini Žurga, so veliko vložili v Micijin habitat, da so ji zagotovili ustrezne življenjske pogoje. Pripravili so ji 360 kvadratnih metrov ograjene površine, ki delno sega v gozd, dva brloga v skali, pretočen bazen ter senčen in sončen prostor.

Poudarili so, da so vedno sledili zakonskim določilom, v zadnjem času pa so bili s strani inšpekcije deležni vedno novih zahtev, med drugim, da morajo zagotoviti stopnice v bazen in kletko zakriti, da ne bo izpostavljena obiskovalcem.

Ločitev bo zelo težka

Zaradi vseh pritiskov so se, kot so povedali, odločili pristati na selitev Mici v zavetišče, čeprav bo ločitev zanje zelo težka. Ob tem so želeli zagotovila, da bo Mici tudi v svojem novem domu imela dovolj prostora. Skrbi pa jih, kako se bo novemu okolju privadila, saj je vajena članov družine in obiskovalcev, ne pa drugih medvedov.

Mici je ena od zadnjih štirih medvedov, za katere so pristojne institucije v Sloveniji še izdale dovoljenje za bivanje v ujetništvu do njihove smrti. Medveda Mitka so zaradi slabega zdravstvenega stanja septembra lani evtanazirali. Medved Felix od letošnje pomladi biva v zatočišču v Avstriji. Po odhodu Mici bo v Sloveniji ostal le še Tim, ki biva v Zoo parku Rožman pri Horjulu.