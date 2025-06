Nekoč je bil fotolov v dolinah Loškopotoške in Starotrške doline na obrobju kočevskih in snežniških gozdov del prepoznavne turistične ponudbe. Gostje so v skrivališčih globoko v gozdu potrpežljivo čakali na trenutek, ko bodo v objektiv ujeli rjavega kosmatinca. Posebno doživetje. Danes gre precej hitreje – medved pride kar k tebi. Tako je bilo pred dnevi, ko je kosmatinec zašel v strogi center Loškega Potoka – v naselje Hrib, v neposredno bližino šole, vrtca in trgovine. Sprehajal se je po cesti z gostim prometom, kjer je v jutranjih in popoldanskih urah tudi veliko otrok na poti v šolo in iz...