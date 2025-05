Jetniki na odprtem oddelku zapora na Igu so minuli teden dobili prav poseben obisk. V noči na sredo je na njihovo območje prišel medved. Očitno zato, da bi čebelam, ki že pridno nabirajo med, snedel pridelek. »Kot urbani čebelar preprosto ne pričakuješ težav z medvedi ... No, tudi ta domneva je ovržena. Včeraj ponoči je kosmatinec vdrl na območje zapora na Igu, kjer izvajamo program Medena celica – učenje čebelarjenja z zaprtimi osebami, obiskal stojišče in podrl enega od panjev,« so sporočili iz društva Urbani čebelar. »Medišče je ostalo nedotaknjeno, je pa postrgal vso beljakovinsko bogato ...