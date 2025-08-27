OBISK IZ GOZDA

Medved prestrašil krajane, podžupan opozarja na previdnost (FOTO)

V Gabrovki pri Litiji so v ponedeljek zjutraj opazili medveda. Podžupan je krajane opozoril na povečano previdnost in mirno ravnanje ob morebitnem srečanju z živaljo.
Fotografija: FOTO: Facebook, občina Litija
FOTO: Facebook, občina Litija

N. Č.
27.08.2025 ob 15:06
N. Č.
27.08.2025 ob 15:06

V Krajevni skupnosti Gabrovka (občina Litija) so v ponedeljek zjutraj znova opazili medveda. »Opažem medved v krajevni skupnosti Gabrovka,« je sporočil podžupan Litija Boris Doblekar. Žival so opazili na območju ceste Brezovo–Moravška Gora. Občane zato poziva k povečani previdnosti, predvsem v jutranjih in večernih urah, ko so srečanja z medvedi najverjetnejša.

»Ohranite mirnost, ne približujte se«

»Če srečate medveda, ostanite mirni, ne približujte se mu in ga ne vznemirjajte,« opozarja Doblekar. Dodal je, da ob dosedanjih srečanjih v teh krajih posebnih zapletov ni bilo, a dejstvo, da so medvedi v zadnjem času pogosto opaženi tudi na mamoljških, dolskih in primskovških koncih, nakazuje, da Gabrovka morda ni edino območje, kjer se trenutno zadržujejo.

Občina Litija in krajevna skupnost Gabrovka bosta dogajanje pozorno spremljali in javnost sproti obveščali.

Julija napeto v Zavracu pri Idriji

To pa ni prvič letos, da je medved prestrašil prebivalce slovenskih krajev. Konec julija smo poročali o incidentu pri naselju Zavratec pri Idriji, kjer se je občan na jutranjem sprehodu znašel iz oči v oči z medvedom. Žival je iz gozda pritekla proti njemu, moški pa se ni imel kam umakniti.

Občan je dvignil roke in začel kričati, kar je medveda za trenutek ustavilo. A napet trenutek se je ponovil – medved se je še dvakrat zapodil proti njemu, dokler se moškemu ni uspelo umakniti na varno, žival pa je nato stekla nazaj v gozd. O incidentu so obvestili tudi policijo, ki je potrdila, da posebnih posledic ni bilo, a je šlo za zelo nevarno srečanje.

Maja letos je medvedka napadla 59-letno Nano na območju Škofljice, ki je hudo poškodovana zbežala iz gozda v bližino naselja. Od tam so jo odpeljali v bolnišnico, kjer je bila v smrtni nevarnosti.

