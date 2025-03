Mednarodno iskani kriminalec Borojević krivde ne prizna

Na celjskem okrožnem sodišču je sodnik Luka Grasselli opravil predobravnavni narok za Danijela Borojevića, enega najdlje iskanih kriminalcev pri nas in v tujini, ki mu obtožnica očita, da je v sostorilstvu, pred 23 leti, oropal Krekovo banko v Prešernovi ulici v Celju. Tokrat so Borojevića privedli iz celjskega pripora, v katerem je od decembra lani. Pred tremi meseci so ga namreč prijeli na Nizozemskem, ga pridržali in izročili našim organom, saj je bilo njegovo ime dolgo na evropski in mednarodni lestvici najbolj iskanih kriminalcev. Pred tremi meseci so ga prijeli na Nizozemskem, ga pridr...