Mednarodni industrijski sejem vabi podjetja in iskalce zaposlitve

Mednarodni industrijski sejem v Celju je s hitro rastjo razstavljavcev in obiskovalcev v zadnjih nekaj letih postal prepričljivo največji in najpomembnejši sejem s področij orodjarstva in strojegradnje, varjenja in rezanja, industrije polimerov, industrijskega vzdrževanja ter industrijske avtomatizacije, robotike in elektronike v JV Evropi.

Da gre za pomemben regionalen sejem, pričata podatka, da je med razstavljavci več kot 60 % tujih podjetij, med obiskovalci pa jih več kot 43 % prihaja iz 13 tujih držav. Tokrat se bo na Mednarodnem industrijskem sejmu predstavilo več kot 360 neposrednih razstavljavcev iz 10 držav in več kot 800 blagovnih znamk iz 30 držav; tokrat se skoraj vsi spopadajo s pomanjkanjem kadra.

FOTO: Celjski sejem

Ta sejem je za vse, ki delujete v teh panogah, več kot izjemna priložnost za najhitrejše in najcenejše pridobivanje kupcev iz celotne JV Evrope, za predstavitev novosti, za srečanje z obstoječimi kupci in za primerjavo s konkurenti. Gre za sejem, kjer se predstavijo najnovejši dosežki svetovne industrije. Ne zamudite izjemne priložnosti, ker je sejem, ki je prostor za prenos znanja, razprave in nova poslovna partnerstva, samo vsako drugo leto!

Naročnik oglasne vsebine je Celjski sejem