Medicinska sestra v hudi stiski: Zdajle sedim na WC-ju v službi, tečejo mi solze

Večkrat smo že pisali, kako so se zaradi uveljavitve pogoja PCT na tnalu znašli številni zaposleni, ki morajo ta pogoj preverjati. Nič dolžni, nič krivi so tarče vse hujšega nadlegovanja ljudi, ki se s pogojem ne strinjajo. Številni poročajo, da je stanje postalo nevzdržno, da se nestrpnost ljudi povečuje. Številnim so dala krila družbena omrežja, kjer si nasprotniki PCT ploskajo in podpirajo aktivnosti, ki bolj kot vlado, na katero so jezni, prizadenejo tiste, ki so se zdaj našli med dvema ognjema. Po eni strani morajo preverjati pogoj, sicer lahko sami dobijo kazen, po drugi pa so žrtve številnih agresivnih ljudi.Preberite anonimno pričevanje medicinske sestre, ki dela v enem izmed največjih zdravstvenih domov in se dnevno srečuje z grožnjami.»Zdajle sedim na WC-ju v službi in mi solze tečejo nekontrolirano. Delam v enem izmed največjih zdravstvenih domov v Sloveniji, v ambulanti družinske medicine. Kar se dogaja trenutno je katastrofalno, vse je slo iz kontrole. Vsak drug pacient ki me kliče v ambulanto in nas zmerja, kako smo nesposobne, da se ne javljamo na telefone, ne odpisujemo na elektronsko pošto in da ziher nič ne delamo. V ambulanti imam približno 2500 pacientov in pride nor dan, ko jih na 1 dan naredim po 100,110 - kar je za te razmere ogromno. Poleg vsega opravljam preveze, dajem injekcije, triažiram naročene paciente, dvigujem telefone, odpisujem na elektronsko pošto, poročam zdravniku, kaj mi je pacient po telefonu sporočil in ne ve kaj narediti, se ukvarjam z nepotrebnimi tečnimi pacienti, ki čakajo 10 min, ker zamujava z naročenimi. Vse to za 800 evrov. Veste, kaj pa najbolj boli? Da mi na dan vsaj 7 pacientov reče, da nismo za nič drugega kot za postrelit in za ubit, ker nič ne delamo. Zato ker mu nudim vse, kar želi in ker delam po pravilih, ki jih je dala država, če ne bom ostala brez službe. In se včasih prav bojim za sebe, ker zvečer v temi nikoli ne veš, kje bo kdo in uresničil te grožnje. Zato želim, da pride to v javnost, da vidijo kako delamo v zdravstvenih domovih in da se ljudje zamislijo, preden izrečejo nesmiselne stvari.«