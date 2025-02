Medicinska sestra izlila dušo: Na plačni dan ste nas poteptali, osramotili in ponižali

Nedavna reforma plačnega sistema v javnem sektorju ni izpolnila pričakovanj v vseh strokah. Medicinske sestre, ki že leta opozarjajo na podcenjenost svojega poklica, so po objavi podrobnosti o dvigih plač izrazile globoko razočaranje in jezo nad sistemom, ki jim prinaša le minimalne spremembe.

Ena od medicinskih sester je v objavi na družbenih omrežjih zapisala, da ne more verjeti, kako je sistem omogočil občutne dvige plač nekaterim javnim funkcionarjem, medtem ko je zdravstveno osebje deležno le simboličnih dodatkov. »Na plačni dan ste nas poteptali, nas osramotili, nas ponižali in nam pokazali edino pot – da odidemo drugam, v drugo državo ali drug poklic,« je zapisala in dodala, da v takšnih razmerah mlajših generacij preprosto ne morejo spodbujati, naj ostanejo v zdravstvu.

Kadrovska kriza se poglablja

V zdravstvu že dlje opozarjajo, da pomanjkanje medicinskih sester resno ogroža delovanje bolnišnic. Zaprti oddelki, pomanjkanje osebja in odhodi v tujino postajajo stalnica. Po besedah avtorice objave se odgovorni še vedno osredotočajo zgolj na težave med zdravniki, medtem ko se spregleda ključni problem – izpad večjega števila medicinskih sester, ki skrbijo za paciente, jih negujejo, hranijo in sodelujejo pri medicinskih postopkih.

»Sramotno dejstvo, ki ste ga skupaj snovale vse vlade od leta 2007, ko smo kot evropska država padli v krizno obdobje,« opozarja medicinska sestra in poudarja, da bi morale oblasti prepoznati njihov poklic kot deficitarnega.

Sindikat znova pod pritiskom

Obtožbe letijo tudi na sindikat delavcev v zdravstvu, ki po mnenju mnogih ni dosegel zadostnih izboljšav. »Sindikat je pokleknil kot že ničkolikokrat v vseh pogajanjih,« je zapisano v objavi. Med zdravstvenimi delavci se zato krepi občutek, da so ostali prepuščeni samim sebi in da je edina pot iz trenutne situacije odhod v tujino ali preusmeritev v druge poklice.

»Zbornica, kje ste?«

Posebno razočaranje je sestra izrazila tudi nad organizacijami, ki bi morale stati ob strani medicinskim sestram in se zavzemati za njihovo boljše plačilo. Avtorica objave opozarja, da je bilo v nekaterih primerih dodatno izplačilo zgolj simboličnih 0,04 centa bruto, kar je še podžgalo nezadovoljstvo v stroki. »Kako boste kolegici še lahko pogledali v oči?« se sprašuje.

Bodo mladi še želeli delati v zdravstvu?

Eden največjih strahov zaposlenih v zdravstvu je prihodnost njihovega poklica. »Mladi ne bodo dovolili takšnega teptanja in poniževanja za tako plemenito, čudovito, sočutno in predano delo,« piše medicinska sestra in dodaja, da se zaradi obstoječih razmer vse manj mladih odloča za zdravstvene poklice. Kot opozarja, jih v nekaterih regijah v šolskih klopeh »drži še samo Avstrija«, kjer so pogoji sicer zahtevni, a vsaj dostojno plačani.

Kljub razočaranju in občutku nemoči številne medicinske sestre še vedno ostajajo v poklicu, saj jim delo s pacienti pomeni veliko. »Osramočene in ponižane bomo jutri, pojutrišnjem in vsak dan za tem oblekle svojo lepo modro uniformo, pacientom namenile nasmeh, a v glavah se bomo počutile kot izigrane ovčke, ki so vedno tiho in za katere nikoli ni pravice, nagrade ali posluha,« zaključuje avtorica objave.