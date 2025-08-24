Medicinska konoplja na voljo, ZZS opozarja: »Zakon je vnesel anomalijo«

V sredo, 20. avgusta, je v Sloveniji začel veljati Zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene, ki odpira povsem novo poglavje pri uporabi te rastline v zdravstvu. Zdravniki bodo odslej po lastni strokovni presoji lahko predpisovali konopljo za katerokoli indikacijo, a vedno le za en mesec zdravljenja. Do zdaj so bila dovoljena le posebna, omejena predpisovanja na tako imenovani dvojnik recept.

Kako so se na novo ureditev odzvali pristojni? Odzivi so precej raznoliki.

Kritje iz blagajne omejeno

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides) novega zakona sploh niso obravnavali. Uradnega stališča tako nimajo.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so pojasnili, da zakon omogoča tudi predpisovanje na samoplačniški recept, kar pa ne sodi v pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kritje iz blagajne je omejeno – v celoti se krije le pri magistralnih zdravilih s kanabinoidi, namenjenih zdravljenju hudih oblik epilepsije in trdovratnih bolečin, a pod pogojem, da zdravljenje uvede ustrezni specialist. V ostalih primerih pacient stroške krije sam. Povpraševanja po samoplačniških receptih za zdaj ne morejo oceniti.

Zakon omogoča tudi predpisovanje na samoplačniški recept. FOTO: Depositphotos

Lekarne: v praksi (še) nič novega

Direktorica Gorenjskih lekarn, Romana Rakovec, pojasnjuje, da so se v praksi »tudi do sedaj, pred sprejetjem tega zakona, v lekarnah izdelovala magistralna zdravila iz konoplje in THC, imela so omejitev predpisovanja in predpisovala so se na posebni zdravniški recept, vodile so se evidence predpisov in izdaj. Samoplačniško se ta zdravila do sedaj niso izdajala,« je povedala za Slovenske novice. »Zakon na operativnem nivoju še ni prinesel ničesar novega, saj v Sloveniji trenutno nimamo registriranih novih zdravil s konopljo,« pravi Rakovec.

Zdravniška zbornica opozarja

Na ZZS menijo, da je zakon na področje zdravljenja vnesel nenavadno izjemo. »Ne poznamo nobenega drugega zdravila, ki bi ga bilo dovoljeno predpisovati za katerokoli indikacijo,« opozarjajo. To po njihovi oceni odpira vprašanja o smiselnosti in varnosti take ureditve. Hkrati poudarjajo, da je odgovornost še vedno v rokah zdravnika, ki se mora odločati na podlagi znanosti in dokazov. Opažajo pa, da zakon ustvarja vtis, kot da so zdravniki dolžni predpisovati konopljo, kar je povzročilo zaskrbljenost med nekaterimi njihovimi člani.

Čeprav zakon obeta, odgovori pristojnih kažejo precej zadržkov. Zdravniki uradnega stališča nimajo, ZZZS kritje omejuje na peščico primerov, lekarne poročajo, da v praksi (še) ni sprememb, zdravniška zbornica pa opozarja na pravno in strokovno anomalijo. Nova pravila so torej na papirju, a pot do dejanskega učinka v ambulantah in lekarnah bo očitno še trajala.