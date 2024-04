Mediacija neuspela: Razočarani Fides s prstom kaže na Goloba

Po neuspešni mediaciji med vlado in zdravniškim sindikatom Fides slednji nadaljuje stavko. Predsednik sindikata Damjan Polh je dejal, da so se na njihovi strani trudili, a so vladne ponudbe ostajale enake kot ob začetku stavke. Neuspešna mediacija je zanje precejšnje razočaranje, je dejal. Izjavo pa je začel z minuto molka za javno zdravstvo.

Polh je v današnji izjavi za medije sicer pohvalil delo mediatorjev odvetniške zbornice. Kot je povedal, se je v okviru mediacije zvrstilo pet sestankov, ki so skupno trajali 24 ur.

Pojasnil je, da so se na njihovi strani trudili, približevali, kolikor se je dalo, a je žal na koncu vlada odločila, da zadeve ostanejo brez zavez in odprte. Ponudbe, ki so jih dajali na vladni strani, pa so bile enake tistim, ki so se pojavile že na začetku stavke. »Skratka, z naše strani precejšnje razočaranje,« je dodal.

Pri tem je bil kritičen do predsednika vlade Roberta Goloba, ki da je z izjavo pred mediacijo »okužil začetek« mediacije in se je ta nato končala, »kakor so se njegove besede takrat slišale«. Kot je dodatno pojasnil na novinarsko vprašanje, je premier samo mediacijo označil kot neki poskus, ki najverjetneje ne bo uspešen.

Polh sicer predvideva, da se bodo pogajanja tudi po neuspeli mediaciji z vladno stranjo nadaljevala. »Dokler smo v stavki, smo se dolžni pogajati,« je dejal. Verjame, da se bodo srečevali na pogajanjih, kakšen bo njihov izplen, pa ne more napovedati. »Zgleda, kot da si vlada reform ne želi, in bojim se, da zadeve ne bodo šle v pravo smer,« je dejal.

Predsednik Fidesa je na novinarsko vprašanje, kakšno podporo imajo med članstvom oz. na terenu, dejal, da je bila pred kratkim letna konferenca sindikata, kjer so jasno pokazali smernice. Prejšnji teden so imeli glavni stavkovni odbor in zaenkrat se nič ne spreminja.

Držali se bodo standardov in normativov, še vedno so aktualni preklici soglasij za nadurno delo. Preklic soglasja je sicer stvar vsakega posameznika, a na terenu vidijo, »da so ljudje začeli ceniti prosti čas« in ne zaznavajo, da bi zdravniki ponovno dajali soglasje za nadurno delo.

Sicer pa je Polh ocenil, da jim zakon o stavki slednjo omejuje v pravem pomenu besede, zato je ta tudi lahko tako dolgotrajna. Če bo sprejeta še predlagana novela zakona o zdravniški službi, bodo pri izbiri oblike stavke imeli še manj proste roke.

»Skratka, otežili nam bodo stavkanje, vendar ohranjanje stavke pomeni določene pravice in teh si ne bomo pustili vzeti,« je dejal Polh. »Gre za neke vrste protest proti vladi, ki trmasto vztraja na svojih izhodiščih in se noče premakniti,« je dodal.

Fides stavka od 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Stavka zdravnikov je že postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej.