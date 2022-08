Medeni teden Borisa Johnsona na Jezerskem, doma pa kritike (FOTO)

Britanski premier Boris Johnson in njegova tretja žena Carrie sta si za krajše enotedenske počitnice izbrala Slovenijo. Da je Johnson, ki bo britansko vlado vodil še točno mesec dni, do 6. septembra, ko se bo moral izseliti iz rezidence in urada britanskih premierjev na Downing Streetu 10, v Sloveniji, so včeraj potrdili tudi v uradu slovenskega ministrskega predsednika Roberta Goloba. Na Gregorčičevi so hkrati povedali, da srečanje med slovenskim in za zdaj še vedno aktualnim britanskim premierjem ni predvideno. Niti urad slovenskega premiera niti v Londonu niso hoteli povedati, kjer naj bi ...