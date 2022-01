Medene dobrote v ospredju čajanke za starostnike

GORNJA RADGONA • Kljub nezadovoljivi epidemiološki situaciji, ki še posebno omejuje starejše ljudi, so stanovalci in zaposleni v Domu starejših občanov (DSO) Gornja Radgona letošnje leto začeli bolj veselo, kot so predhodno zaključili.

Mrzle januarske dopoldanske ure so za stanovalce in nekatere svojce oziroma obiskovalce – in tudi zaposlene – vseeno bile zelo prijetne, kar je potrdila tudi tradicionalna januarska čajanka, na kateri je navzoče najprej pozdravila direktorica DSO Suzana Bračič Arcet. Slednja je dejala, da je dogodek namenjen ne samo druženju ob pokušini raznovrstnih čajev, temveč je združen s predstavitvijo čebelarstva ter še posebno medu in izdelkov iz tega sladkega pridelka pridnih čebelic.

Vrsta zanimivosti

Ljuba in Janez Rajh, člana Čebelarskega društva Petra Dajnka, sta poskrbela za predstavitev društva in čebelarstva, njihova kolegica Marija Litrop pa je pripravila prikaz izdelave izdelkov iz čebeljega voska. Vsi trije so navzočim razkrili več zanimivosti o čebelarjenju in pridobivanju in vrstah medu ter odgovarjali na vprašanja stanovalcev.

Direktorica DSO se jim je zahvalila in poudarila, da se premalo zavedamo, kako pomembne so čebele in produkti, ki jih pridobivamo pri čebelarstvu. Medtem so prijazni zaposleni postregli z raznovrstnimi čaji, kozarčki z različnimi okusi medu ter seveda sladkimi dobrotami, za kar so poskrbele domske kuharice. Dogodek so izkoristili za žrebanje nagrad za tiste stanovalce, ki so sodelovali v nagradnem kvizu, za katerega je nagrade prispevala Zavarovalnica Merkur. Matjaž Zupanc, delovni terapevt, je žrebanje vodil in srečno pripeljal do konca, nagrajenci so se veselili nagrad, vsi pa so uživali v prijetnem razpoloženju. O. B.