Med žrtvami mnogo Slovencev, Jelinčič pa: »Fafajonova ni imela časa, ker se je verjetno pajdašila s pristaši Hamasa« (VIDEO)

Na Hrvaškem so minuli teden obeležili 80. obletnico poskusa preboja ujetnikov iz ustaškega taborišča Jasenovac, v katerem je bilo ubitih okoli 83.000 ljudi, največ Srbov, Romov in Judov, pa tudi Slovencev. Spominske slovesnosti se je udeležil celoten državni vrh, bel cvet je v imenu Slovenije položil tudi slovenski veleposlanik na Hrvaškem Gašper Dovžan. V Jasenovcu sta bila po navedbah slovenskega veleposlaništva v Zagrebu tudi evropski poslanec Matjaž Nemec in Denis Sarkić iz Socialnih demokratov.

Tanja Fajon. FOTO: Blaž Samec

22 leta 1945 se je iz ustaškega taborišča Jasenovac poskušalo prebiti okoli 600 od 1073 preostalih ujetnikov. Preživelo jih je zgolj 92, saj so ustaši pobili vse, tudi tiste, ki so zaradi onemoglosti ali bolezni ostali v svojih barakah in se preboja niso udeležili. Med preživelimi ni bilo niti ene ženske, saj so jih več sto zaradi prikrivanja sledi pobili že dan prej.

Jelinčič se sprašuje, kje so bili Tanja Fajon in cerkveni dostojanstveniki

Je pa ob tem svoj pogled na komemoracijo delil prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. »Na komemoraciji ob 80. obletnici genocida v Jasenovcu ni bilo slovenske delegacije, čeprav je bilo med žrtvami nekaj sto Slovencev. Fafajonova verjetno ni imela časa, ker se je verjetno pajdašila s kakšnimi pristaši Hamasa ali s predstavniki kakšnih tretjih držav s področja nekdanje skupne Jugoslavije. Tudi slovenskih predstavnikov cerkve ni bilo, čeprav bi lahko kdo daroval mašo za veliko število slovenskih duhovnikov, ki so končali v Jasenovcu. Če so lahko darovali mašo pred Barbarinim rovom, kjer so po večini klavci iz Jasenovca, bi bilo lepo, da se spomnijo tudi svojih slovenskih bratov, pobitih v Jasenovcu,« je sporočil na omrežju X.