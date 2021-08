Razkrivamo, koliko cepljenih je zbolelo zaradi koronavirusa in končalo v bolnišnici

Bolniki s covidom 19, ki so trenutno v slovenskih bolnišnicah, so različnih starosti, večinoma gre za starejše ljudi. Med njimi je tudi oseba, ki je polno cepljena proti covidu 19.



V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so imeli doslej po besedah Mateje Logar s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja hospitalizirane skupno tri osebe, ki so kljub cepljenju zbolele. V vseh teh primerih je šlo za blažji potek bolezni in osebe s pridruženimi boleznimi, ki vplivajo na imunski sistem. »Trenutno je hospitalizirana ena oseba, ki je polno cepljena proti covidu 19, vendar so njene temeljne bolezni takšne, ki vplivajo na imunski sistem in s tem tudi na odgovor na cepljenje.« Pojasnila je, da je bila ta oseba cepljena aprila. Tudi pri drugih dveh je šlo za osebi z imunskimi pomanjkljivostmi. »Pri obeh je potekala bolezen bistveno blažje kot pri bolnikih s podobno diagnozo, ki niso bili cepljeni.« Povprečno trajanje hospitalizacije bolnikov s covidom 19 je odvisno od tega, ali gre za zdravljenje na navadnem oddelku ali v enotah za intenzivno terapijo. »Večinoma hospitalizacija na navadnih oddelkih traja od sedem do devet dni, seveda je pa bistveno daljša, če gre za zdravljenje v enoti za intenzivno terapijo.«



Bolniki s covidom 19 so v UKC Ljubljana nameščeni v prostorih klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter diagnostično-terapevtskega servisa. Trenutno jih je 21, od tega trije potrebujejo intenzivno terapijo. Stari so od 29 do 87 let. »Na začetku so bili bolniki pretežno res samo starejši od 50 let, v zadnjega pol leta pa videvamo tudi mlajše od 40 let. Imeli smo tudi že 17-letno osebo, a ti primeri so redki,« je dejala Logarjeva.



V UKC Maribor imajo v zadnjem mesecu hospitaliziranih manj kot 10 covidnih bolnikov na dan, trenutno osem, od tega pet na intenzivni negi. Nameščeni so v prostorih klinike za kirurgijo, na oddelku za nevrokirurgijo. Njihova povprečna starost je med 60 in 65 let – najmlajši bolnik je star 44 in najstarejši 78 let. Stanje bolnikov je stabilno. »Posebnih razlik v poteku bolezni sedaj, v primerjavi z bolniki v tretjem valu, ne ugotavljamo,« so povedali v tem kliničnem centru. Nobeden izmed hospitaliziranih bolnikov s covidom 19 v UKC Maribor ni bil cepljen niti ni že prebolel covida 19.



Podatki o številu bolnikov s covidom 19 v slovenskih bolnišnicah se sicer zaradi novih sprejemov in odpustov čez dan spreminjajo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: