Med tremi damami na čelu DZ zdaj tudi poslanec SDS

Poslanci so na tajnem glasovanju s 57 glasovi za in sedmimi proti Danijela Krivca izvolili za podpredsednika državnega zbora. V opoziciji so poudarili, da je Krivec za funkcijo primeren zaradi bogatih političnih izkušenj in dobrega poznavanja poslovnika. Podporo mu je pred glasovanjem izrazil tudi vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic.

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je izpostavila, da Krivec funkcijo poslanca opravlja že šesti mandat, pred tem pa je bil med drugim župan v Bovcu. »V državnem zboru je pretekla štiri leta odgovorno, povezovalno in kolegialno vodil našo poslansko skupino, za kar se mu v imenu vseh sedanjih in bivših poslancev iskreno zahvaljujem,« je dejala Godčeva. Poudarila je, da je Krivec v preteklem mandatu vlade uspešno usklajeval delo koalicije v državnem zboru.

Poslanec NSi Jožef Horvat je izpostavil Krivčevo uspešno usklajevanje poslanskih skupin prejšnje koalicije, ko je bil »neformalni vodja parlamentarne koalicije«. »Koalicija ni imela vedno parlamentarne večine, kar je zahtevalo dodatne napore,« je dejal. Krivec je po njegovem mnenju svoje poslanstvo opravil z odliko. Zaradi vseh izkušenj in njegovih osebnostnih lastnosti Horvat verjame, da bo Krivec delo podpredsednika opravljal dobro.

V koaliciji bodo razmišljali drugače

Vodja poslanske skupine Svoboda Sajovic je v razpravi dejal, da bo Krivca podprl, ker ga pozna kot človeka in župana. Poudaril pa je, da obstaja različen pogled v stališčih. Razprava ob imenovanju predsednice in podpredsednic je bila po njegovi oceni precej drugačna, si pa želi, da bi o vseh kandidatih v poslanskih skupinah govorili enako zavzeto in enako spoštljivo.

Na glasovanju o predsednici in podpredsednicah je bilo slišati, da je naloga koalicije, da jih izvoli, je dejal. »Takrat, ko boste spet razmišljali tako, se vprašajte, koliko glasov imate,« je dodal. Napovedal je Krivčevo izvolitev, »ker bomo številni v koaliciji glasovali drugače, kot se je razmišljalo v preteklih letih«.

Krivec je sicer postal tretji podpredsednik. Predsedniku državnega zbora pri delu namreč pomagajo največ trije podpredsedniki, poslanci jih morajo izvoliti najpozneje v 30 dneh po konstituiranju državnega zbora.

Dve podpredsednici so že izvolili, in sicer poslanko SD Meiro Hot in poslanko Levice Natašo Sukič. Eno podpredsedniško mesto po poslovniku pripada največji opozicijski poslanski skupini, v tem sklicu torej SDS, ki je na to mesto predlagala Krivca.