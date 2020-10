Med 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu devet slovenskih

Organizacija Green Destinations s sedežem na Nizozemskem je tudi letos razglasila 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu. Na seznam se je uvrstilo devet slovenskih, medtem ko se jih je lani 31. Na lestvici so Bled, Brda, dolina Soče, Kočevsko, Ljubljana, Logarska dolina-Solčavsko, Miren Kras, Podčetrtek in Rogaška Slatina.Seznam omenjena organizacija vsako leto objavlja, da se izpostavijo najboljše in zgodbe trajnostnega turizma v samem sektorju organizatorjev potovanj kot tudi v splošni javnosti.Letošnjo stoterico najbolj trajnostnih destinacij, šesto po vrsti, so razglasili na konferenci Global Green Destinations Days, katere glavni namen je povezovanje strokovnjakov s področja trajnosti, posameznih destinacij in turističnih organizacij ter pospeševanje razvoja trajnostnega turizma. Dogodek, ki bi moral sicer potekati v turškem Bodrumu, je bil tokrat zaradi epidemioloških razmer v celoti izpeljan prek spleta oz. videokonferenc, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).Tri od devetih slovenskih destinacij, ki so se uvrstile med 100 najbolj trajnostnih, so na dogodku predstavile tudi svoje primere dobrih praks pri razvoju trajnostnega turizma. To so bile Logarska dolina-Solčavsko, Bled in Miren Kras.Prijave je ocenjevala posebna ekipa, ki sestavlja lestvico, sodelovali pa so tudi strokovnjaki iz posameznih držav in partnerji organizacije Green Destinations. Komisija je po navedbah STO poudarila, da nobena izmed destinacij na seznamu ni povsem trajnostna, saj je to nemogoče, vse pa na tem področju delajo odločne korake in kažejo velik napredek.Pri STO so poudarili, da so vse slovenske destinacije, ki so se letos uvrstile na seznam, nosilke zlatega znaka Slovenia Green v okviru zelene sheme slovenskega turizma. Zato to vidijo tudi kot priznanje za to certifikacijsko shemo, ki promovira prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji.Lani so se sicer na lestvico 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu Green Destinations uvrstile prav vse destinacije, ki so v okviru zelene sheme slovenskega turizma Slovenia Green pridobile zlati ali srebrni znak.