Med šolarji, ki poznajo devetošolce s posnetka spolnega dejanja na tržnici, završalo

Pisali smo, da je na novomeški tržnici osnovnošolka oralno zadovoljevala vrstnika. Med šolarji, ki vpletene devetošolce poznajo, je zato završalo. Eni so bili šokirani, drugi presenečeni in zgroženi, spet nekateri so z zanimanjem poskušali izvedeti podrobnosti.

Sporni posnetek naj bi nastal prejšnji teden zvečer – in to kar na novomeški tržnici. Na njem naj bi dekle oralno zadovoljevalo enega od vrstnikov, eden naj bi snemal, pri tem naj bi sodeloval še en fant. Vsi vpleteni so stari 14 let, eden celo še ni dopolnil te starosti.

Posneli so spolno dejanje in ga menda objavili celo na snapchatu, posnetek pa naj bi eden od sodelujočih med kolegi ponujal za denar, zanj naj bi zahteval pet evrov

S katere šole so otroci, ne bomo zapisali zaradi zaščite žrtve, dekleta, ki je sodelovalo pri zadevi, gre pa za eno od novomeških osnovnih šol. O tem smo se pogovarjali z ravnateljico šole, ki je dogodek potrdila.

»Dogodek se je zgodil v poznih popoldanskih oziroma zgodnjih večernih urah zunaj šolskega okolja. Res je, da so bili med drugimi vanj vpleteni tudi učenci naše šole. O dogodku so obveščene vse pristojne institucije ter starši, ki so po naših informacijah že v petek sami podali prijavo. Otroci, ki so vpleteni, so na naši šoli deležni vse potrebne in strokovne podpore in je bodo tudi v nadaljevanju. Zaradi varovanja osebnih podatkov in predvsem zaščite otrok podrobnejših in dodatnih informacij ne moremo dati,« je na naša poizvedovanja po elektronski pošti odgovorila ravnateljica in dodala, da so s starši v kontaktu in skupaj načrtujejo nadaljnje korake.

