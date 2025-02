Med Slovenci priljubljena trgovina se ne ustavi kljub milijonski kazni?! Obratuje kot običajno

Tržaška trgovina Mirella, ki velja za eno najbolj priljubljenih nakupovalnih destinacij v mestu, se je znašla v središču finančne preiskave. Njenima lastnikoma je sodišče zaradi davčnih nepravilnosti naložilo globo v višini dveh milijonov evrov, a kot kaže, ju kazen ni pretirano ganila – trgovina še naprej obratuje povsem normalno.

Milijonska kazen zaradi davčnih nepravilnosti

Lastnika trgovine, Hrvatica Mira Markežić in Tržačan Andrea Zamarin, sta bila kaznovana, ker nista izdajala računov in sta davčni upravi prikazovala bistveno manjši dobiček, kot sta ga v resnici ustvarila. Finančni preiskovalci so nepravilnosti odkrili v obdobju med letoma 2014 in 2018, zaradi česar ju je tožilstvo obtožilo oškodovanja davčne blagajne.

Kljub ugotovljenim nepravilnostim pa se jima je uspelo izogniti kazenskemu pregonu in zaprtju trgovine, saj je bil oškodovani znesek manjši od 100.000 evrov. Namesto tega sta prejela visoko denarno kazen, ki pa očitno ni vplivala na njuno poslovanje.

Posluje kljub preiskavam

Trgovina Mirella je še naprej zelo obiskana, tudi med slovenskimi kupci. Na družbenih omrežjih obstajajo skupine, kjer se kupci z vseh koncev Slovenije organizirajo za skupne prevoze v Trst, kar dodatno potrjuje njen sloves. Gneča v trgovini je skoraj stalnica, kar kaže na to, da kazen ni omajala zaupanja kupcev.

To ni prvič, da je Mirella pristala pod drobnogledom finančne policije. Zaradi suma davčne utaje je bila trgovina že večkrat za nekaj dni zaprta, a se je poslovanje vsakič hitro nadaljevalo. Tudi zdaj se zdi, da se v trgovini kljub milijonski kazni ni spremenilo prav nič.