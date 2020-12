Med protestom policija izdala več plačilnih nalogov in opozoril

Policisti so v petek zvečer v središču Ljubljane opravili varovanje neprijavljenega shoda. Okoli 19. ure so se udeleženci v okoli 20 osebnih vozilih začeli voziti mimo državnega zbora (DZ), nato pa krožili po okoliških ulicah do približno 20.30.



Policisti so opravljali naloge za varovanje DZ, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Sloveniji.



Pri varovanju shoda so policisti ugotovili 14 kršitev prometne zakonodaje. Devetim kršiteljem so izdali plačilni nalog (zaradi vožnje v rdečo luč, uporabe mobilnega telefona med vožnjo, uporabe svetlobnih in zvočnih signalov, razvrščanja v križišču in hoje peščev po vozišču), petim kršiteljem so izrekli opozorila. Ugotovljeni sta bili dve kršitvi zakona o nalezljivih boleznih, bilo je izrečeno eno opozorilo in izdan en plačilni nalog. Prav tako je bila zaznana ena kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru,

kjer je bil izdan plačilni nalog, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.



Policisti nadaljuje zbiranje obvestil glede dogodka. V primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj bodo ukrepali v skladu z zakonodajo.