Med pripravo letalnice v Planici so skakali vrabčki (FOTO)

Ob izteku letalnice pod Poncami so se navijači zadnjič zbrali marca 2019. Naslednje leto se je zaradi pandemije koronavirusa sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih predčasno končala med norveško turnejo. Pod Poncami so se pripravljali na svetovno prvenstvo v poletih, prestavljeno je bilo na december. V sezoni 2020/21 je tako Planica dvakrat gostila skakalno elito, najprej na svetovnem prvenstvu, marca lani pa je bil tam še tradicionalen zaključek svetovnega pokala.

Vodja letalnice Iztok Pergarec - Ič FOTO: Boštjan Fon

Obakrat so tekmovanja potekala brez gledalcev. Letos bo Planica znova odprla vrata navijačem. Ker se za vnovičen obisk ljubiteljev smučarskih poletov spodobi prej zavihati rokave, ne tik pred zdajci, se je ob letalnici našlo 110 pridnih parov rok in začela se je intenzivna priprava na največji športni praznik pod Alpami.

Estonsko zastavo zamenjala za poljsko

»Letalnico zlagoma pripravljamo že od decembra, tokrat pa so prispeli še redarji, merilci, prometniki, osebje, zadolženo za prehrano, in drugi, ki čutijo Planico in žrtvujejo svoj prosti čas za priprave za finale svetovnega pokala,« je povedal vodja letalnice Iztok Pergarec - Ič, pokazal na večinoma v modro odete planičarje, ki so se razporedili po vseh delih letalnice, in dodal: »Čeprav je hladno in je delo občasno precej fizično naporno, je med nami tudi simpatičen zbir deklet, ki nam večkrat pomaga z žensko intuicijo narediti delo bolj kakovostno in brez odvečnega moškega prepričevanja in godrnjanja.« Med njimi je bila Jeseničanka Katja Kobentar, tudi ena izmed štirih deklet poleg Maje Dolhar, Tanje Žerjav in Tise Pavlovčič, ki ob odprtju brzijo z zastavo izpod odskočne mize v dolino.

Peter Prevc nad Planico marca 2021 FOTO: Matej Družnik

»Z zastavo sem že dosegla hitrost 119,5 km/h, v smuk preži pa 133,5 km/h,« razloži vojakinja, ki skrbi za zastavo Poljske, prej je imela v roki estonsko: »Strahu ne čutim, kvečjemu bo spet prisotna trema zaradi gledalcev v izteku.«

Petra Pavlovčič iz Mojstrane je videla hčer Tiso z zastavo na doskočišču in sina Bora v zraku nad njim. »Ko sem prvič videla sina nad Planico, mi je bilo lažje, kot sem si mislila. Fenomenalen občutek je, ko leti otrok nad tabo,« pove članica skupine merilcev dolžine skokov, ki trenutno meri na znamki 220 metrov, in v smehu doda: »Počasi se bližam svetovnemu rekordu.«

Nalet je prekrit s snegom in zaledenel, kmalu bomo začeli vrezovati smučino, da bo pripravljena do nedelje.

Mami Urška in hči Manca Hladnik sta del ekipe tekmovalne pisarne: »Začela sem na klubskih tekmah, hči pa je počasi sledila, sprva je na teh tekmah tekala po stopnicah navzgor do vrha skakalnice s startno listo za starterja, zdaj pa sva obe v Planici.« Iz Prevalj je prispela Simona Brumec Krajnc, ki bo letos s Petro Jelenc iz Kranja skrbela za okrepčila najbolj izpostavljenim delavcem na letalnici – teptačem v njihovi sobi pod sodniškim stolpom. Ti pridejo prvi in zadnji odidejo: »Pred desetimi leti sem bila prvič ob možu Juretu, ki je trener v klubu Fužinar in teptač v Planici. Ko sem začutila vso to silno energijo, to dobro voljo in predvsem predanost pripravi svetovnega spektakla, sem vedela, da moram biti tukaj vsakič, ko bo potrebno. Preprosto je najboljša kombinacija delati in ob tem uživati ob poletih, ki jih iz teptaške sobe gledaš skozi okno, ob njem pa je televizija, kjer vidiš še počasni posnetek.«

Zdoma še v trdni temi

»Ker bodo letos spet gledalci, se vse precej spremeni tudi za planičarje, predvsem logistika s prihodi in odhodi na tekmovališče. Spet bomo v jutranji temi odhajali zdoma in se vračali na počitek v temi, utrujenost bo vsak dan bolj otipljiva,« povzame Pergarec in potegne črto pod sobotnim delovnim dnem: »Ob vsem opravljenem delu smo imeli še inšpekcijski pregled naprave, na katerem sta bila tudi vodja Nordijskega centra Planica Jelko Gros in pomočnik tehničnega delegata Robi Meglič.

Planiški urnik Planiški praznik bo letos na sporedu med 24. in 27. marcem. Začelo se bo s četrtkovimi kvalifikacijami (11.00), prej bosta isti dan dva uradna treninga (8.45 in 10.00), v petek bo posamična tekma (14.00) s poskusno serijo (12.45), v soboto ekipna (10.00) s poskusno serijo (9.00), v nedeljo pa še finale svetovnega pokala (10.00) in prej poskusna serija (9.00).

Nalet je prekrit s snegom in zaledenel, kmalu bomo začeli vrezovati smučino, da bo pripravljena do nedelje. Na doskočišču je dovolj snega, nekaj ga bo treba celo odstraniti. Planica bo pripravljena, kot se spodobi, torej po zlatarsko natančno, ne glede na vremenske nevšečnosti, če se bodo v prihodnjih dneh zgrnile nad Ponce. Danes smo imeli v soseščini tekmo mladih skakalcev, vrabčkov, starih od sedem do deset, enajst let, in trdno sem prepričan, da bomo nekega dne tudi za njih, čeprav bomo že spodobno v letih, pripravljali letalnico in čakali na njihove polete, ki so danes merili deset metrov ali kakšnega manj. Naša stroka, od trenerjev v klubih do reprezentančnih selekcij, dela vrhunsko, planičarji pa vsako leto dodamo košček ali dva požrtvovalnosti v mozaik največjega dogodka v sezoni. Mirno lahko zremo v prihodnost smučarskih skokov pri nas.«

Vihteli so lopate. FOTO: Boštjan Fon

Več kot sto ljudi je poprijelo za delo. FOTO: Boštjan Fon

Pomerili so se vrabčki. FOTO: Boštjan Fon

Katja Kobentar je z zastavo drvela 119,5 km/h. FOTO: Boštjan Fon

Nepogrešljive planičarke FOTO: Boštjan Fon