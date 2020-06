Med pospravljanjem skednja naletel na nevarno najdbo (FOTO)

Intervencije v letu 2019. FOTO: URSZR, posnetek zaslona

Na Zgornjem Jezerskem so lastniki starejšega kmetijsko-gospodarskega poslopja med čiščenjem ob lesenem opažu našli staro, še neeksplodirano strelivo.Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so bile med strelivom ročne bombe angleške izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne, poleg njih pa 64 kosov pehotnega streliva različnih kalibrov.Občan je o najdi obvestil policiste, ki so kraj zavarovali, postopek uničenja pa sta prevzela strokovnjaka civilne zaščite za neeksplodirana ubojna sredstva, ki sta nevarne najdbe uničila v bližini kraja samega. Na kraj sta z intervencijskim vozilom enote pripeljala tudi manjšo intervencijsko količino eksploziva za uspešno razstrelitev.Policisti ob tem opozarjajo, da se najdenega eksploziva, streliva ali pirotehničnih sredstev nikoli ne dotikate, najdbo pa prijavite na interventno številko 112 ali 113. Ob tem so pri upravi za zaščito in reševanje še posebej pohvalili ravnanje najditelja z Zgornjega Jezerskega, ki je ob najdbi ostal miren ter ravnal odgovorno in pravilno.Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi posredujejo skoraj vsak dan. Statistika za obdobje 2005–2019 kaže, da na dan odstranijo 26,90 kosa teh sredstev v skupni teži 24 kilogramov.Največ intervencij, predvsem na območju Severnoprimorske in Osrednjeslovenske regije, je spomladi, ko se začnejo gradbena dela in kmetovanje, pri katerih ljudje največkrat naletijo na neeksplodirana sredstva.