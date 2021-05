Med poslankama zavrelo: Ni čudno, da ljudje pravijo, kaj počnemo v parlamentu

Opozicijski poslanci zahtevali sklic izredne seje

Poslanke in poslanci na začetku majske seje niso potrdili predlaganega dnevnega reda redne seje državnega zbora. Ob 84 navzočih poslancih je za dnevni red glasovalo 42 poslancev in proti 42. Predsednik državnega zboraje tako sejo zaključil, še preden se je začela.O pestrem dogajanju na političnem parketu sta v oddaji 24ur zvečer spregovorili poslanki(LMŠ) in(SDS). Korčetova je prepričana, da je včerajšnje dogajanje »še en znak, da aktualna koalicija nima večine ter da smo zašli v politično krizo«. Meni tudi, da bi bile najboljša rešitev predčasne volitve.»Otročje je, da predsednik državnega zbora, ki bi moral prihajati iz koalicije, prihaja iz najmanjše poslanske skupine, skliče sejo, pripravi dnevni red in nato za ta dnevni red ne glasuje,« pa je ponedeljkovo dogajanje opisala Jerajeva. Po njenem mnenju je to še en dokaz, zakaj mora predsednik državnega zbora prihajati iz koalicije. »Tu gre za neko preigravanje, kdo bo koga. Ni čudno, da ljudje pravijo, kaj počnemo v parlamentu,« je dodala. A Korčetova ji je odgovorila, »da ni opozicija kriva, da koalicija nima dovolj glasov za vodenje te države«.Na majski seji bi morali poleg številnih zakonov obravnavati tudi predlog ustavne obtožbe predsednika vlade. Nato so poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB že zahtevali sklic izredne seje s to točko. Po mnenju Jerajeve je delovanje državnega zbora s sklicevanjem izrednih sej nesmiselno. Prepričana je, da bo koalicija zdržala do konca mandata.